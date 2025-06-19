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Уснул в машине ДПС: в Стерлитамаке поймали пьяного шофера пассажирского автобуса

В Башкирии водитель пассажирского автобуса пьяный заснул в машине ДПС.

Источник: Комсомольская правда

Вчера днем, 18 июня, в башкирском городе Стерлитамаке задержали 44-летнего сильно пьяного водителя автобуса. Как рассказал глава Госавтоинспекции республики Владимир Севастьянов, информация о нарушителе поступила через чат-бот ГАИ.

Водитель автобуса марки ГАЗ ехал без пассажиров по маршруту «микрорайон Сода — Колхозный рынок». При проверке инспекторы ДПС обнаружили у шофера явные признаки опьянения, нарушитель отказался от медицинского освидетельствования, а во время оформления протокола заснул в патрульной машине.

На водителя составили протокол по административной статье «Отказ от медицинского освидетельствования». Автобус отвезли на штрафстоянку. Госавтоинспекция также инициировала проверку в отношении должностных и юридических лиц, допустивших выход нетрезвого водителя на маршрут.

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