Глава Самарской области заключил соглашение о создании логистического комплекса

В Самарской области построят крупнейший логистический комплекс климатического оборудования. Соглашение о его создании подписали на ПМЭФ-2025 губернатор Вячеслав Федорищев и председатель совета директоров холдинга «Русклимат» Михаил Тимошенко.
«Сегодня можем уверенно сказать: у нас появится новое современное высокотехнологичное предприятие на территории Самарской области. Это и рабочие места для жителей региона — дополнительные к уже созданным. И главное -понимание, что налоговая база будет пополняться, а продукция, которая будет производиться, будет соответствовать высоким стандартам», — сказал глава региона.
Ввести объект в эксплуатацию планируется в конце 2027 года. Инвестпроект предусматривает вложения в размере более 1,2 млрд рублей. Он направлен на развитие логистической инфраструктуры. Губернатор отметил, что региональное правительство окажет всестороннюю поддержку проекту.
Площадь производственно-логистического комплекса составит 15 тыс. кв. м к 2027 году, а к 2035 году она увеличится до 35 тысяч кв. м на участке площадью 5,6 га. Он позволит быстро и эффективно принимать и распределять климатическую продукцию в разные регионы России.
После выхода на полную проектную мощность комплекс сможет ежедневно обслуживать загрузку 70 большегрузных фур и 350 малотоннажных автомобилей. Новый комплекс в Самарской области станет третьим по величине в сети холдинга.