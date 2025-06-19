Глава Самарской области заключил соглашение о создании логистического комплекса

«Сегодня можем уверенно сказать: у нас появится новое современное высокотехнологичное предприятие на территории Самарской области. Это и рабочие места для жителей региона — дополнительные к уже созданным. И главное -понимание, что налоговая база будет пополняться, а продукция, которая будет производиться, будет соответствовать высоким стандартам», — сказал глава региона.