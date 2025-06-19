Архангельский порт как драйвер арктической экономики

На сессии ПМЭФ-2025 «Новые маршруты международной торговли» губернатор Архангельской области Александр Цыбульский представил амбициозные планы развития глубоководного района порта Архангельск. Проект уже сегодня формирует вокруг себя новые бизнес-цепочки и меняет экономику региона.
«Проект глубоководного района порта Архангельск уже синдицирует вокруг себя бизнес», — заявил Цыбульский, подчеркивая мультипликативный эффект инициативы. Губернатор напомнил, что после санкций 2022 года грузооборот упал на 24%, но переориентация на восточные рынки принесла неожиданные результаты: «В 2024 году грузооборот вырос на 30%, экспортно-импортные поставки — в 3 раза, а контейнерные перевозки — в 30 раз».
Новый глубоководный порт рассчитан на суда дедвейтом до 75 тыс. тонн с прогнозируемым грузооборотом 25 млн тонн к 2031 году. Особый акцент делается на контейнерные перевозки, где Архангельск имеет конкурентные преимущества перед другими портами. «Архангельский и Мурманский порты не конкурируют — у нас разная номенклатура грузов», — пояснил губернатор.
Проект реализуется как «умный порт» с привлечением IT-компаний, малого и среднего бизнеса. «Это изменит экономику Архангельской области», — уверен Цыбульский. Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков поддержал инициативу, отметив, что СМП становится трансатлантическим коридором, а интерес к Арктике проявляют даже неарктические страны, включая Китай.