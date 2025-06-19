Архангельский порт как драйвер арктической экономики

«Проект глубоководного района порта Архангельск уже синдицирует вокруг себя бизнес», — заявил Цыбульский, подчеркивая мультипликативный эффект инициативы. Губернатор напомнил, что после санкций 2022 года грузооборот упал на 24%, но переориентация на восточные рынки принесла неожиданные результаты: «В 2024 году грузооборот вырос на 30%, экспортно-импортные поставки — в 3 раза, а контейнерные перевозки — в 30 раз».