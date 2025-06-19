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Самарские рапиристы братья Бородачевы завоевали бронзу на чемпионате Европы

Братья Антон и Кирилл Бородачевы, воспитанники самарской СШОР № 5, стали бронзовыми призёрами чемпионата Европы по фехтованию в составе сборной России.

Братья Антон и Кирилл Бородачевы, воспитанники самарской СШОР № 5, стали бронзовыми призёрами чемпионата Европы по фехтованию в составе сборной России. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

В поединке за третье место российская команда одолела сборную Бельгии. Соревнования проходят в итальянской Генуе.

Глава Самарской области поздравил спортсменов и их наставника Элину Орлову, подчеркнув, что сборная России впервые за последние годы участвует в международных турнирах.

Ранее мы писали, что баскетбольный клуб «Самара» нашла спонсоров и продолжит существование.

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