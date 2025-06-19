Путь к диктатуре: Дуров на французском заявил об угрозе свободы слова в ЕС

«Мы никогда не можем думать, что свободы гарантированы. Свободные страны могут опуститься до диктатур. Каждый день наши свободы подвергаются атаке», — добавил Дуров.
По его утверждению, некоторые политики пытаются ограничить свободу слова и добиться запрета шифрования сообщений. Это, по мнению Дурова, может обернуться потерей базовых прав.
Недавно в интервью французскому изданию Le Point Дуров раскритиковал президента Франции Эмманюэля Макрона. Он рассказал, что проигнорировал личное сообщение от главы государства, присланное после публикации поста о выборах в Румынии и спецслужбах. Дуров заявил, что разочарован французским лидером и считает, что Пятая республика «становится всё слабее».