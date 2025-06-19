Путь к диктатуре: Дуров на французском заявил об угрозе свободы слова в ЕС

Основатель Telegram Павел Дуров выпустил видео на французском языке, в котором заявил, что европейские власти начинают наступление на свободу слова и частную жизнь. В видеообращении, размещённом в соцсети X, предприниматель заявил, что на протяжении 12 лет Telegram выступает защитником конфиденциальности пользователей и свободы слова — даже в авторитарных странах. Однако теперь, по его словам, те же свободы оказались под угрозой уже в самой Европе.