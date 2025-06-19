Грибы на детских площадках. Эксперты напомнили о серьезных последствиях для малышей

Если контакт с грибами все же произошел, необходимо немедленно вымыть руки с мылом и проследить, чтобы ребенок ничего не брал в рот до тщательной обработки рук. Кроме того, следует понаблюдать за состоянием здоровья малыша в течение 2−4 часов.