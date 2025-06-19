Грибы на детских площадках. Эксперты напомнили о серьезных последствиях для малышей

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Случаи отравления грибами летом на детских площадках не редкость. Даже контакт с ядовитыми грибами без употребления в пищу может привести к серьезным последствиям для здоровья детей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
На детских площадках часто появляются дикорастущие грибы, особенно в сырую погоду. Малыши из любопытства могут сорвать их, потрогать, а затем, не помыв руки, дотронуться, например, до еды.
Специалисты обращают внимание: детский организм особенно уязвим, ведь у ребенка в возрасте до 14 лет не вырабатывается достаточное количество ферментов для переваривания грибного фермента, что делает отравление более тяжелым.
Если контакт с грибами все же произошел, необходимо немедленно вымыть руки с мылом и проследить, чтобы ребенок ничего не брал в рот до тщательной обработки рук. Кроме того, следует понаблюдать за состоянием здоровья малыша в течение 2−4 часов.
Симптомы отравления грибами у детей проявляются быстрее и интенсивнее, чем у взрослых (это тошнота, неукротимая рвота, сильные боли в животе, диарея, нарушение сознания, быстрое развитие обезвоживания, поражение почек и печени). При появлении таких симптомов нужно немедленно вызвать скорую помощь или доставить пострадавшего в ближайшее медучреждение. -0-