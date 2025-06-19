Многодетный отец и начальник ИДН из Могилева: в работе с подростками помогает родительский опыт

Напряженная работа и плотный график для Анатолия Феофанова вещи привычные, но время от времени даже сильному и волевому человеку нужна поддержка и место, где он может восстановиться. И для правоохранителя этим оазисов в жизни стала семья и дети. «Без любимых жены и детей мне бы в жизни было гораздо сложнее, — делится он. — Домой приходишь, видишь их родные и радостные лица — и отпускают все заботы, тревоги и волнения. Но семейное счастье и благополучие, карьерный рост — это целиком и полностью заслуга моей жены. 90% жизни милиционера проходит на работе и в мыслях о работе: ты должен быть собран и сосредоточен, постоянно находиться на связи, выезжать, решать, помогать. И если бы не моя супруга, которая создаете уют, обеспечивает быт, воспитывает детей и ждет меня с работы, я бы ничего не достиг. Большое человеческое спасибо за то, что она у меня есть».