Многодетный отец и начальник ИДН из Могилева: в работе с подростками помогает родительский опыт

Инспекции по делам несовершеннолетних празднуют в этом году 90-летний юбилей. Эта значимая дата стала хорошим поводом для того, чтобы поговорить о людях, которые горят своим делом и помогают совсем еще юным и неокрепшим умам справляться с трудностями и преодолевать сложные жизненные ситуации, а если пришла беда и ребенок совершил ошибку — дают возможность ее исправить. Именно поэтому важность их работы невозможно переоценить, ведь это — профилактика подростковой преступности, защита прав несовершеннолетних, создание безопасной среды для их развития. Именно поэтому инспектором по делам несовершеннолетних может стать не каждый: эта работа требует высокой квалификации и внимательного отношения к судьбе ребенка. Отец шестерых детей и начальник ИДН Октябрьского РОВД Могилева Анатолий Феофанов рассказал корреспонденту БЕЛТА о воспитании молодежи и работе с родителями, а также о том, как не сломать хрупкий детский мир.
С Анатолием Валерьевичем встречаемся не впервые, и каждый раз есть понимание, что для него работа с детьми — призвание всей жизни. Спокойный, уверенный и уравновешенный, с прямым, строгим, но добрым взглядом — он одинаково уважительно и твердо общается как с коллегами, так и со своими подопечными — подростками, которые оступились и приняли неверное решение. Выслушать, понять, направить, помочь — вот главная задача и миссия, результаты которой будут видны только через годы. Скорее всего, он так и не узнает, получилось ли достучаться до своих юных собеседников, но искренне верит в свое дело и продолжает каждый день шаг за шагом бороться за будущее подростков.
Профессиональный путь Анатолия Валерьевича начался с должности участкового инспектора, а последние 15 лет он находится именно в структуре инспекции по делам несовершеннолетних. «В основе милиции общественной безопасности — профилактика. Работая со взрослыми, в какой-то момент понял, что профилактику надо начинать именно с раннего возраста, ведь перевоспитать состоявшегося человека гораздо тяжелее, чем еще формирующуюся личность», — подчеркнул он.
Однако с детьми тоже не просто: они постоянно меняются — соответственно, меняются и подходы в работе. «Каждый подросток индивидуален и требует к себе особого подхода, поэтому нет единой схемы воспитания или перевоспитания — это просто невозможно. С одним ты ведешь себя построже, с другим — помягче. На кого-то действуют уговоры и убеждения, а кому-то нужно конкретика: будешь делать так — получишь вот такой результат и сломаешь себе жизнь. Поэтому нельзя сразу родиться инспектором по делам несовершеннолетних — с опытом и большим психологическим багажом, им надо стать и постоянно совершенствовать свои навыки», — резюмировал Анатолий Валерьевич.
Работать с детьми очень интересно, ведь у них можно многое почерпнуть. «Мы не только объясняем, что надо нести ответственность за свои решения и поступки, но и многому у них учимся, — продолжил он. — Время идет, меняются поколения. Если раньше дети все свободное время проводили в играх на улице, то сейчас из своих комнат на свежий воздух не выгонишь — сидят в телефонах, планшетах и ноутбуках. Они ушли в интернет и многие через сайты и соцсети продают несуществующие вещи. При этом уверены, что останутся безнаказанными — кто будет ловит на просторах глобальной сети анонимного пользователя? А если и раскроется обман, то максимум, что случится — поругают папа с мамой».
Правоохранитель подчеркивает, что современные подростки не задумываются, что они совершают такие же серьезные правонарушения и преступления, как и взрослые, и ответственность за них тоже не шуточная. Именно поэтому инспекторы по делам несовершеннолетних работают не только с детьми, но и с родителями. Причем доводят не сухую статистику, а конкретные примеры, которые работают намного быстрее и эффективнее.
«С родителями бывает даже тяжелее: некоторым практически невозможно доказать, что ребенок в чем-то был неправ, но есть и другие примеры, — продолжил он. — Был в моей практике случай, когда родитель встал на сторону правоохранителей. Задержали парня, который распивал спиртные напитки, привезли в инспекцию, однако он стал себя вести неадекватно — матерился, угрожал, унижал окружающих. В это время за дверью стоял отец и слушал всю эту тираду. В итоге он обрушился на подростка, хотя изначально планировал его защищать. Взрослый мужчина извинился перед сотрудниками милиции и добавил, что ему было очень стыдно за сына. Этот случай позволил отцу увидеть своего ребенка со стороны, что подействовало отрезвляюще».
«Я постоянно слышу, что недосмотрела школа или милиция, но моя позиция, в том числе как отца, — в первую очередь виноваты родители, — подчеркнул Анатолий Валерьевич. — Да, они пытаются заработать, обеспечить своего ребенка и дать ему все самое лучшее. Но при этом они забывают, что сына или дочь надо еще и воспитывать, уделять время, интересоваться увлечениями и знать, с кем он дружит. Важно регулярно проверять телефон ребенка. Тем более сегодня, когда несовершеннолетних повсеместно вовлекают в незаконный оборот наркотиков, обещая большие деньги. Так, через несколько дней после очередного родительского собрания мама пересмотрела гаджет своего сына и нашла такие факты. К счастью, благодаря нашей информации и бдительности родителей удалось предупредить беду».
Напряженная работа и плотный график для Анатолия Феофанова вещи привычные, но время от времени даже сильному и волевому человеку нужна поддержка и место, где он может восстановиться. И для правоохранителя этим оазисов в жизни стала семья и дети. «Без любимых жены и детей мне бы в жизни было гораздо сложнее, — делится он. — Домой приходишь, видишь их родные и радостные лица — и отпускают все заботы, тревоги и волнения. Но семейное счастье и благополучие, карьерный рост — это целиком и полностью заслуга моей жены. 90% жизни милиционера проходит на работе и в мыслях о работе: ты должен быть собран и сосредоточен, постоянно находиться на связи, выезжать, решать, помогать. И если бы не моя супруга, которая создаете уют, обеспечивает быт, воспитывает детей и ждет меня с работы, я бы ничего не достиг. Большое человеческое спасибо за то, что она у меня есть».
В семье правоохранителя пятеро мальчишек и одна девочка — папина принцесса, надежда и опора. «Домой придешь, она поцелует, обнимет — и все как рукой снимет, — улыбается многодетный папа. — Младшему сыну 8 лет, в этом году закончили первый класс, а старшим уже 22 и 24 года. Оба пошли по моей стезе: один — сотрудник криминальной милиции, второй — милиции общественной безопасности. Это было исключительно их желание. Они видели, что с работы я приходил ночью, а уходил рано утром, каждый день — вызовы, сообщения, реагирование, но все равно выбрали такой профессиональный путь. Я не мог пойти против их желания. А вообще милицейская династия началась именно с меня, а офицерская — с моего отца. Он был военнослужащим военно-морского флота, ушел на пенсию в должности гвардии-майора. Воспитанный на примере отца и хороших советских фильмах, я тоже хотел получить профессию, где надо Родину защищать».
По словам правоохранителя, самое главное оружие в руках сотрудников инспекции по делам несовершеннолетних — это профилактика. «Мы часто не видим и не можем сказать, что именно этого ребенка предостерегли от совершения противоправных действий. Мы просто идем, рассказываем и надеемся, что дети понимают и принимают услышанное. Это невидимая работа, которая проявит себя через 10−15−20 лет, и благодаря которой ребенок не превратится в преступника. На сегодняшний день в нашем районе идет снижение подростковой преступности на 50% к аналогичному периоду прошлого года. Это постоянная и кропотливая работа, в которой в том числе помогает родительский опыт. Например, мои дети дома рассказывают, что нового в мире подростков, какие сейчас тренды, популярные игры и увлечения в молодежной среде», — сказал он.
Анатолий Феофанов признается: несмотря на отсутствие сиюминутного результата, ему нравится его работа. «Главное качество, которое во мне воспитала служба — это терпение, — подчеркнул он. — Мы работаем как с детьми, так и с родителями. Поэтому всегда важно набраться сил, запастись терпением и самообладанием, чтобы выслушать всех, справиться с их эмоциями и недовольством, а потом донести правовую сторону вопроса — почему в конкретной ситуации они оказались неправы и, главное, что предпринять, чтобы в будущем такого не повторилось. Поэтому каждому родителю желаю всегда находить время побыть со своими детьми и не отстраняться от них, ведь последствия равнодушия и бесконтрольности могут быть плачевными».
Юлия ПОДОЛЬСКАЯ,
фото официального представителя Октябрьского РОВД Могилева Ангелины Ноздрин-Плотницкой,
БЕЛТА. -0-