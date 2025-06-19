Глава Минпросвещения анонсировал изменения в зарплатах учителей

Сергей Кравцов рассказал о новой системе оплаты труда педагогов в трех регионах РФ.
С 1 сентября 2025 года в трех регионах России начнется апробация новой системы оплаты труда педагогов. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил министр просвещения Сергей Кравцов.
«Основная цель изменений — навести порядок в оплате труда учителей. После тестирования в пилотных регионах ее могут распространить на всю страну», — рассказал Кравцов РИА Новости.
Министр отметил, что зарплата педагогов будет разделена на две части: 70% составят гарантированные базовые выплаты. А оставшиеся 30% — стимулирующие надбавки, которые школа сможет устанавливать самостоятельно.
В Минпросвещения ранее оценили возможность замены учителей на ИИ. Несмотря на развитие технологий, ни искусственный интеллект, ни какие-либо информационные системы не смогут полностью заменить живого педагога, считает Кравцов.