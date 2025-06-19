Жара сменяется прохладой: В Молдове на несколько дней установится комфортная погода — около +23, но будет ветрено

В Кишиневе днём +23, ночью — 16 со знаком плюс. Вероятность дождя — 25%, переменная облачность.
В столице в прошлом году 20 июня было +31.
На юге Молдовы днем +25, ночью +18, переменная облачность.
На севере страны днем +20, ночью +13, слабый дождь.
Напомним, что в Молдове объявили желтый код из-за усиления ветра. Ожидаются порывы ветра 15−20 м/c. Предупреждение действует завтра, 20 июня с 08:00 до 19:00. Снимаем шляпы и оставляем их дома.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
«Мама, ты чего, меня не узнала, — я попала в ДТП»: Журналистов «КП» в Молдове «бомбили» мошенники — в ходе телефонных разговоров выяснились интересные подробности.
Странно, что кто-то еще попадается на удочку мошенников (далее…).
Чемодан-вокзал-Сибирь: Наши бабушки и дедушки восстанавливали и поднимали Молдавию после войны, а их сегодня обозвали «некачественной частью молдавского общества».
Верните моим бабушке и дедушке те силы, которые они затратили на восстановление республики послей войны, верните все заводы и фабрики, здания президентуры, парламента и правительства (далее…).
Обыкновенное рабство: В Молдове людей заставляли бесплатно работать в муниципальном предприятии — зарплату уже полгода не выплачивали, народ остался без света из-за неуплаты.
Прокуратура Каушан возбудила уголовное дело в отношении грубого нарушения трудовых прав (далее…).