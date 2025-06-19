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Жара сменяется прохладой: В Молдове на несколько дней установится комфортная погода — около +23, но будет ветрено

Какой будет погода в Молдове в пятницу, 20 июня.

Источник: Комсомольская правда

В Кишиневе днём +23, ночью — 16 со знаком плюс. Вероятность дождя — 25%, переменная облачность.

В столице в прошлом году 20 июня было +31.

На юге Молдовы днем +25, ночью +18, переменная облачность.

На севере страны днем +20, ночью +13, слабый дождь.

Напомним, что в Молдове объявили желтый код из-за усиления ветра. Ожидаются порывы ветра 15−20 м/c. Предупреждение действует завтра, 20 июня с 08:00 до 19:00. Снимаем шляпы и оставляем их дома.

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