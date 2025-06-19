Эксперт Черных пояснила, почему цены на яйца опустились ниже 40 рублей за десяток

Тем не менее, в некоторых регионах начальные цены на яйца несколько выше. В Ростовской области средняя цена за десяток составляет 70−80 рублей, хотя месяц назад она была 90−100 рублей; в Карачаево-Черкесии — 100,86 рубля (месяцем ранее — 117,34 рубля). В Удмуртии цены на куриные яйца остаются относительно стабильными — десяток стоит в среднем 85,24 рубля. В Самаре с начала года яйца также подешевели на 20 процентов, и в сетевых магазинах их можно найти по цене от 85 до 110 рублей, хотя встречаются и предложения по 48 рублей с хорошим сроком годности и качеством. В Волгоградской области, согласно данным «Волгоградстата», средняя цена на яйца составляет 82,02 рубля. Однако при посещении магазинов можно увидеть, что цены начинаются с 41,79 рубля за десяток, передает «Российская газета».