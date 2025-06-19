Эксперт Черных пояснила, почему цены на яйца опустились ниже 40 рублей за десяток

С начала 2025 года в России наблюдается стабильное снижение розничных цен на яйца. По данным Росстата, стоимость яиц упала более чем на 20 процентов, и теперь средняя цена за десяток составляет 60 рублей. Продавцы объясняют такие низкие цены избытком товара и надежными поставщиками. В магазинах эконом-класса яйца стали еще более доступными — их можно приобрести всего за 32−35 рублей за упаковку, как сообщила доцент кафедры «Финансовый контроль и казначейское дело» финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Инна Черных.
Например, в Ярославле цены на яйца варьируются от 39 до 154 рублей за десяток в зависимости от категории и магазина. С начала года стоимость снизилась на 20 процентов.
Тем не менее, в некоторых регионах начальные цены на яйца несколько выше. В Ростовской области средняя цена за десяток составляет 70−80 рублей, хотя месяц назад она была 90−100 рублей; в Карачаево-Черкесии — 100,86 рубля (месяцем ранее — 117,34 рубля). В Удмуртии цены на куриные яйца остаются относительно стабильными — десяток стоит в среднем 85,24 рубля. В Самаре с начала года яйца также подешевели на 20 процентов, и в сетевых магазинах их можно найти по цене от 85 до 110 рублей, хотя встречаются и предложения по 48 рублей с хорошим сроком годности и качеством. В Волгоградской области, согласно данным «Волгоградстата», средняя цена на яйца составляет 82,02 рубля. Однако при посещении магазинов можно увидеть, что цены начинаются с 41,79 рубля за десяток, передает «Российская газета».
Днем ранее Telegram-канал Shot сообщил, что яйца в России подешевели практически в четыре раза. Эксперт Александр Корбут объяснил сложившуюся ситуацию сезонностью потребления. Летний период традиционно характеризуется снижением спроса на этот продукт, поскольку многие переходят на свежие овощи и фрукты, уменьшая потребление белковой пищи животного происхождения.