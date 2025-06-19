Автодор и VK на ПМЭФ подписали меморандум о стратегическом партнёрстве

«Всё больше и больше аспектов нашей жизни переходят в цифровую форму. Сейчас большинство пользователей узнают новости именно в режиме онлайн — из социальных сетей, мессенджеров и сетевых изданий. Совместная работа с VK позволит нам рассказать, как можно большему количеству людей о значимых проектах в дорожной отрасли, новых маршрутах, сервисах и тех возможностях, которые уже сегодня пользователи могут получить от поездок по скоростным дорогам», — заявил заместитель председателя правления по операторской деятельности и развитию пользовательских сервисов «Автодора» Константин Макиев.