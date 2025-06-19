На ПМЭФ обсудили проблемы детей — от новорожденных до выпускников

Петербургский экономический форум — мероприятие серьезное и «умное», но обсудили там и насущные семейные вопросы. Например, проблемы детей — от новорожденных до выпускников. Некоторые инициативы могут повлиять на наше ближайшее будущее.
По отзывам очевидцев, главным хитом высокого собрания стало высказывание главы Мордовии о том, что в его республике прививают понятие традиционной семьи детям с 3 до 6 лет путем сюжетно-ролевых игр в маму и папу. Потому что в вузе говорить об этих ценностях уже поздно, а в школе — почти поздно (это цитата). Именно так мордовских детсадовок, по словам главы Мордовии Артема Здунова, готовят стать не только хорошими работницами, но и матерями. Для этого в мордовских дошкольных учреждениях проводят развивающие игры под названием «Тонкая материя», в которых дети изображают полноценную семью, состоящую из мамы и папы. Помимо этого развивающего «регионального модуля» республика может похвастаться тем, что стала первым регионом, где введены штрафы за склонение к аборту, а также входит в число субъектов, где девушкам выплачивают деньги за роды до 25 лет.
Пока мордовский глава убежден в том, что о материнстве надо говорить трехлеткам, гендиректор Фонда ВЦИОМ отметил, что, согласно проведенным исследованиям, россияне откладывают рождение детей ради личной свободы и удовольствия, хотя напрямую признаются в этом лишь 8%. А желание «пожить для себя» до появления первенца выявляют более глубокие исследования, причем подобный «тренд» сформировался у россиян за последние 30 лет, когда главным стал индивидуальный успех. И только поколение ныне 30−39-летних относительно готово стать родителями, так как они достигли некой ступени в карьере и стабильности. А ведь определяющим фактором при создании семьи является любовь, которая чаще всего случается, по мнению спикера, между 18 и 24 годами. В результате такого эгоистического подхода четверть всех несовершеннолетних россиян воспитывают многодетные семьи, они же в последние годы обеспечивают стране треть рождаемости. И это при том, что «потенциал многодетности в России выше, чем в США и Европе», — в этом уверена зампред Госдумы Анна Кузнецова, о чем сообщила на сессии ПМЭФ «Курс на рождаемость: какой должна стать демографическая политика».
И чтобы потенциал дал плоды, по мнению Кузнецовой, необходима «просемейность» — такая социальная инфраструктура, чтобы россиянину с семьей «было удобно везде». И чтобы с каждым новым ребенком росла социальная поддержка его родившим как мотивация не сдаваться и не сворачивать с истинного пути. Причинами, мешающими россиянам становиться многодетными, спикер считает «эгоизм, либеральную идеологию и прикрывание политики саморазрушения нации пресловутыми правами человека».
Что с этим делать, похоже, знают в РПЦ: ее представители предложили на обороте школьных тетрадей вместо таблицы умножения размещать традиционные духовные ценности — и прямо в рамках ПМЭФ обратились к Минпросвещения за поддержкой.
Позаботился ПМЭФ и о физическом здоровье плодящихся: сертификат молодоженов, дающий возможность как будущим мамам, так и папам бесплатно пройти обследование и лечение в области репродуктивного здоровья, планируется распространить по всей РФ.
А вот подсчет числа детей работников коммерческих предприятий принес неутешительные результаты. Еще год назад первый зампред Комитета Госдумы по вопросам семьи Татьяна Буцкая предложила каждому работодателю отслеживать коэффициент рождаемости у своих сотрудников, добавив, что власти этот коэффициент уже подсчитывают, пора задуматься и работодателям. И на текущем форуме полпред президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев привел грустные цифры: на одного сотрудника в коммерческих предприятиях РФ приходится всего 1,16 ребенка, что возмутительно мало. Спикер предложил выделять работодателей, принимающих меры в интересах демографических задач государства. Полпред отметил и отрадный факт, что компаний с повышенной социальной ответственностью у нас все больше: это те, кто не только делает единовременные выплаты сотрудникам за рождение ребенка, но и обеспечивает матерям с детьми комфортный рабочий график и «серьезный социальный пакет». Правда, число детей на каждого сотрудника госорганов пока считать не стали, сосредоточившись на бизнесе. Спикер объяснил: «У нас задача стоит, чтобы мы как нация развивались, у нас на одну женщину детородного возраста должно приходиться 2,3 рождения, вот и смотрим, где в этом плане находится та или иная компания».