На ПМЭФ обсудили проблемы детей — от новорожденных до выпускников

А вот подсчет числа детей работников коммерческих предприятий принес неутешительные результаты. Еще год назад первый зампред Комитета Госдумы по вопросам семьи Татьяна Буцкая предложила каждому работодателю отслеживать коэффициент рождаемости у своих сотрудников, добавив, что власти этот коэффициент уже подсчитывают, пора задуматься и работодателям. И на текущем форуме полпред президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев привел грустные цифры: на одного сотрудника в коммерческих предприятиях РФ приходится всего 1,16 ребенка, что возмутительно мало. Спикер предложил выделять работодателей, принимающих меры в интересах демографических задач государства. Полпред отметил и отрадный факт, что компаний с повышенной социальной ответственностью у нас все больше: это те, кто не только делает единовременные выплаты сотрудникам за рождение ребенка, но и обеспечивает матерям с детьми комфортный рабочий график и «серьезный социальный пакет». Правда, число детей на каждого сотрудника госорганов пока считать не стали, сосредоточившись на бизнесе. Спикер объяснил: «У нас задача стоит, чтобы мы как нация развивались, у нас на одну женщину детородного возраста должно приходиться 2,3 рождения, вот и смотрим, где в этом плане находится та или иная компания».