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Совмин Беларуси с 20 июня берет на контроль цены на мясо, молочку и кондитерку

Правительство Беларуси взяло на особый контроль цены на мясо-молочную продукцию и кондитерские изделия.

Источник: Комсомольская правда

С 20 июня для недопущения спекулятивного и необоснованного роста цен правительство Беларуси возьмет на контроль процесс повышения производителями цен на мясо-молочную продукцию и кондитерские изделия.

Дальнейшее повышение цен на эти товары свыше 0,3% в месяц необходимо будет обосновать Комиссии по вопросам госрегулирования ценообразования при Совмине Беларуси. Обосновать комиссии теперь необходимо также повышение цен на молоко-сырье, свиней, крупный рогатый скот, поставляемые для переработки.

«При этом на контроль взяты цены по всей цепочке: от сельскохозяйственного производителя до розницы», — отметили в правительстве.

Что касается розницы, то там продолжают действовать предельные надбавки.

В правительстве напомнили, что в апреле 2025 года предоставили производителям право самостоятельно повышать отпускные цены. Производители, у которых была необходимость улучшить свое финансовое положение, этим правом воспользовались.

Кстати, президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, позволяющий приобрести арендное жилье: «Прожить в арендной квартире не менее 10 лет, рассрочка на оплату — 15 лет».

Мы писали, что Минтруда сказало, что 20% работников в Беларуси пенсионеры или предпенсионеры.

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