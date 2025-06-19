Совмин Беларуси с 20 июня берет на контроль цены на мясо, молочку и кондитерку

Дальнейшее повышение цен на эти товары свыше 0,3% в месяц необходимо будет обосновать Комиссии по вопросам госрегулирования ценообразования при Совмине Беларуси. Обосновать комиссии теперь необходимо также повышение цен на молоко-сырье, свиней, крупный рогатый скот, поставляемые для переработки.