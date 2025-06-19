Совмин Беларуси с 20 июня берет на контроль цены на мясо, молочку и кондитерку

С 20 июня для недопущения спекулятивного и необоснованного роста цен правительство Беларуси возьмет на контроль процесс повышения производителями цен на мясо-молочную продукцию и кондитерские изделия.
Дальнейшее повышение цен на эти товары свыше 0,3% в месяц необходимо будет обосновать Комиссии по вопросам госрегулирования ценообразования при Совмине Беларуси. Обосновать комиссии теперь необходимо также повышение цен на молоко-сырье, свиней, крупный рогатый скот, поставляемые для переработки.
«При этом на контроль взяты цены по всей цепочке: от сельскохозяйственного производителя до розницы», — отметили в правительстве.
Что касается розницы, то там продолжают действовать предельные надбавки.
В правительстве напомнили, что в апреле 2025 года предоставили производителям право самостоятельно повышать отпускные цены. Производители, у которых была необходимость улучшить свое финансовое положение, этим правом воспользовались.
Кстати, президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, позволяющий приобрести арендное жилье: «Прожить в арендной квартире не менее 10 лет, рассрочка на оплату — 15 лет».
Мы писали, что Минтруда сказало, что 20% работников в Беларуси пенсионеры или предпенсионеры.