Скончался оскароносный сценарист «Последнего императора» Марк Пиплоу

— Марк был человеком эпохи Возрождения, блестящим сценаристом, а также художником — у него был особый дар к изучению прошлого, который помогал ему как писателю. Марк никогда не расставался с блокнотом и экземпляром International Herald Tribune. Он был очень впечатляющим человеком, — рассказал продюсер фильма «Последний император» Джереми Томас в интервью The Guardian.