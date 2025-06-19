Скончался оскароносный сценарист «Последнего императора» Марк Пиплоу

Оскароносный британский сценарист Марк Пиплоу, известный по своей работе с итальянскими режиссерами Бернардо Бертолуччи и Микеланджело Антониони, скончался на 83 году жизни в итальянской Флоренции после продолжительной болезни. Об этом в четверг, 19 июня, сообщила его семья.
— Марк был человеком эпохи Возрождения, блестящим сценаристом, а также художником — у него был особый дар к изучению прошлого, который помогал ему как писателю. Марк никогда не расставался с блокнотом и экземпляром International Herald Tribune. Он был очень впечатляющим человеком, — рассказал продюсер фильма «Последний император» Джереми Томас в интервью The Guardian.
Известность Пеплоу была связана с сценариями, которые он писал для европейских режиссеров той эпохи, в частности для итальянских творцов «новой волны» Антониони и Бертолуччи. «Пассажир», вышедший в 1975 году, главную роль в котором сыграл американский актер Джек Николсон, считается одним из шедевров кинематографа того десятилетия.
После этого Пеплоу продолжил работать с Бертолуччи и в 1988 году получил премию «Оскар» за лучший адаптированный сценарий к фильму «Последний император» о жизни последнего императора Китая Пу И.