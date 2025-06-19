В Самаре прошли учения по отражению террористических угроз

19 июня в Самаре состоялось командно-штабное учение под руководством оперативного штаба в Самарской области. На базе Дворца спорта им. В. С. Высоцкого силовики отработали действия в условиях условной террористической угрозы.
Как сообщают в пресс-службе УФСБ России по Самарской области, по сценарию был введён условный режим КТО. Отрабатывались освобождение заложников, нейтрализация террористов и ликвидация последствий.
Ранее мы сообщали, что в Самаре суд рассмотрит дело генерального директора стройфирмы о налоговом ущербе в 66 млн.
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