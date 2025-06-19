Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре прошли учения по отражению террористических угроз

19 июня в Самаре состоялось командно-штабное учение под руководством оперативного штаба в Самарской области.

19 июня в Самаре состоялось командно-штабное учение под руководством оперативного штаба в Самарской области. На базе Дворца спорта им. В. С. Высоцкого силовики отработали действия в условиях условной террористической угрозы.

В учении участвовали сотрудники УФСБ, МВД, Росгвардии, МЧС, Следственного комитета, а также медики, спасатели и представители городской администрации.

Как сообщают в пресс-службе УФСБ России по Самарской области, по сценарию был введён условный режим КТО. Отрабатывались освобождение заложников, нейтрализация террористов и ликвидация последствий.

Ранее мы сообщали, что в Самаре суд рассмотрит дело генерального директора стройфирмы о налоговом ущербе в 66 млн.

Новость была интересной? Тогда подписывайтесь на наш телеграм-канал «МК в Самаре». Там до 24 июня включительно мы проводим розыгрыш призов. Успейте поучаствовать!