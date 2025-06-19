В МВД назвали число мигрантов, прибывших в Россию за 2024 год

С. — ПЕТЕРБУРГ, 19 июн — РИА Новости. Более 6 миллионов мигрантов прибыли в РФ в 2024 году, половина из них — с целью трудоустройства, рассказала начальник главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова, выступая на ПМЭФ.
«Мы вернулись к допандемийным значениям. Прибывает порядка 6,3 миллиона иностранных граждан (данные за 2024 год — ред.). Порядка 50% этих граждан прибывает с трудовой целью», — рассказала она в рамках сессии «Трудовая миграция. Экономическое измерение».
Согласно материалам, представленным ведомством на сессии, приезжие — в основном уроженцы Узбекистана (23,3%), Таджикистана (16,7%), Киргизии (10,4%) и Белоруссии (9,5%).
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.