В МВД назвали число мигрантов, прибывших в Россию за 2024 год

С. — ПЕТЕРБУРГ, 19 июн — РИА Новости. Более 6 миллионов мигрантов прибыли в РФ в 2024 году, половина из них — с целью трудоустройства, рассказала начальник главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова, выступая на ПМЭФ.