Купание без риска: россиянам дали советы по безопасности в купальный сезон

Лето привлекает россиян к водоемам, но купание может быть опасным, особенно для детей и тех, кто не умеет плавать. Regions рассказывает, как обезопасить отдых у воды.
Отмечается, что Роспотребнадзор утвердил 21 место для купания в Московской области. Все зоны проверены и оборудованы. Среди популярных — пляж «Солнечный берег», зона «Челохово», Святое озеро в Шатуре, пляж на реке Осетр и Исаакиевское озеро. Купаться разрешено только в этих местах, но даже там важно соблюдать правила, чтобы избежать беды.
Роспотребнадзор советует выбирать пляжи, где дежурят спасатели, контролируется качество воды и очищено дно. Алкоголь перед купанием запрещен, так как он ухудшает координацию и повышает риск несчастного случая. Детей нельзя оставлять без присмотра у воды, даже на минуту. Для малышей рекомендованы нарукавники, спасательные жилеты или круги.
Людям, не умеющим плавать, запрещено заходить в воду глубже пояса. Нельзя прыгать в незнакомых местах, нырять, заплывать далеко или плавать в мутной воде с течением. На лодке обязательно надевать спасательный жилет. Чтобы избежать переохлаждения или перегрева, перед купанием нужно размяться. При слабости или головокружении следует немедленно выйти на берег.
Ранее KP.RU писал, что поставить возле каждого по спасателю просто невозможно, поэтому россиян призывали не купаться в необорудованных местах. Только на официально разрешенном водоеме люди находятся под контролем спасателей.