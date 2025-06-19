Купание без риска: россиянам дали советы по безопасности в купальный сезон

Людям, не умеющим плавать, запрещено заходить в воду глубже пояса. Нельзя прыгать в незнакомых местах, нырять, заплывать далеко или плавать в мутной воде с течением. На лодке обязательно надевать спасательный жилет. Чтобы избежать переохлаждения или перегрева, перед купанием нужно размяться. При слабости или головокружении следует немедленно выйти на берег.