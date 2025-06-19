В Ростовской области участок трассы М-4 «Дон» расширят до шести полос

Согласно опубликованным данным, участок трассы расширят до шести полос. Реконструкция участка будет проводиться с 933-го по 1024-й километры. Благодаря этому удастся добиться повышения пропускной способности, ведь этот участок «артерия» не только для межрегионального, но и для внутриобластного сообщения.