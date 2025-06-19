В Ростовской области участок трассы М-4 «Дон» расширят до шести полос

Участок федеральной трассы М-4 «Дон» в районе Каменска-Шахтинского и Шахт будет модернизирован. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.
Согласно опубликованным данным, участок трассы расширят до шести полос. Реконструкция участка будет проводиться с 933-го по 1024-й километры. Благодаря этому удастся добиться повышения пропускной способности, ведь этот участок «артерия» не только для межрегионального, но и для внутриобластного сообщения.
Реконструкция позволит также сократить время в пути и уменьшить пробки на этом участке.
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