Россия наращивает поставки продуктов в Китай, где особым спросом пользуются мед, молочные продукты, конфеты и пиво. Об этом в беседе с «Абзацем» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) сообщил специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.
По словам Титова, китайские потребители высоко ценят российские конфеты, хотя в самой России этот бренд почти неизвестен. Также Титов отметил, что в Китае хорошо знают и активно покупают российский мед, молочные продукты и даже пиво.
Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва и Пекин укрепляют сотрудничество в различных сферах. Он сообщил, что в рамках годового плана двусторонних отношений Россия и Китай планируют провести совместные военные учения. Кроме того, Путин отметил активное развитие военно-технического и военного взаимодействия между странами, что является важной частью стратегического партнерства.