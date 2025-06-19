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Стало известно, сколько мигрантов приняла Россия в 2024 году

В 2024 году Российская Федерация приняла свыше 6 миллионов мигрантов.

В 2024 году Российская Федерация приняла свыше 6 миллионов мигрантов. Об этом сообщила Валентина Казакова, возглавляющая главное управление по вопросам миграции МВД, в рамках ПМЭФ. Она отметила, что половина прибывших указали трудоустройство в качестве основной цели визита.

По данным, обнародованным ведомством, основную долю миграционного потока составляют выходцы из Узбекистана (23,3%), Таджикистана (16,7%), Киргизии (10,4%) и Белоруссии (9,5%).

По данным СМИ, в 2024 году на территории Российской Федерации было зафиксировано присутствие 6,3 миллиона иностранных граждан. При этом около 700 тысяч из них допустили нарушения миграционных законов. Основной поток мигрантов в Россию приходится на страны Содружества Независимых Государств, в частности, из Узбекистана прибыло 23,3% от общего числа, из Таджикистана — 16,7%, из Киргизии — 10,4%, а из Белоруссии — 9,5%.