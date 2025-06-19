В Белом доме озвучили сроки, когда Трамп примет решение будут ли США наносить удары по Ирану

Президент США Дональд Трамп в течение ближайших двух недель примет решение о том, будут ли Соединенные Штаты наносить удары по Ирану. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
Она отметила, что относительно текущей ситуации вокруг Ирана в СМИ возникло множество спекуляций по поводу решений президента страны и возможного прямого участия США.
«Учитывая, что существует существенный шанс начала переговоров с Ираном — которые могут как состояться, так и нет — я приму решение о том, идти ли дальше, в течение ближайших двух недель», — привела Ливитт слова Трампа.
Как писал сайт KP.RU, 19 июня телеканал CBS сообщил, что хозяин Овального кабинета рассматривает возможность нанесения удара по центру обогащения урана в Фордо с целью предотвратить быстрое создание Ираном ядерного оружия. Также сообщалось, что Трамп в курсе дипломатических шагов, включая предстоящую встречу главы МИД Ирана с ЕС.