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В Белом доме озвучили сроки, когда Трамп примет решение будут ли США наносить удары по Ирану

Белый дом: Трамп в течение двух недель ответит, будут ли США бить по Ирану.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп в течение ближайших двух недель примет решение о том, будут ли Соединенные Штаты наносить удары по Ирану. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Она отметила, что относительно текущей ситуации вокруг Ирана в СМИ возникло множество спекуляций по поводу решений президента страны и возможного прямого участия США.

«Учитывая, что существует существенный шанс начала переговоров с Ираном — которые могут как состояться, так и нет — я приму решение о том, идти ли дальше, в течение ближайших двух недель», — привела Ливитт слова Трампа.

Как писал сайт KP.RU, 19 июня телеканал CBS сообщил, что хозяин Овального кабинета рассматривает возможность нанесения удара по центру обогащения урана в Фордо с целью предотвратить быстрое создание Ираном ядерного оружия. Также сообщалось, что Трамп в курсе дипломатических шагов, включая предстоящую встречу главы МИД Ирана с ЕС.

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