Уродство, травля Пырьева и затворничество: страсти и трагедия «советской Одри Хепберн» Людмилы Марченко

Пырьев, пытаясь добиться взаимности Людмилы, снял для нее квартиру в центре Москвы и вручил ключи. Но ирония судьбы заключалась в том, что именно в этой квартире Марченко тайно встречалась со Стриженовым. Любовная драма приобрела трагический оборот, когда актриса забеременела от своего возлюбленного. Стриженов, обещавший развестись с женой, убедил Людмилу, что ранняя беременность может повредить ее кинокарьере. Марченко решилась на подпольный аборт, последствия которого оказались катастрофическими — она больше не могла иметь детей.