Сменила программирование на службу. Старший участковый инспектор ИДН из Гродно о выборе профессии и детях

Старший участковый инспектор инспекции по делам несовершеннолетних (ИДН) ОВД администрации Ленинского района Гродно Елена Ракевич еще в юности мечтала служить в милиции и работать с детьми. Несмотря на то, что изначально получила другое образование, своей мечте не изменила. Вот уже пять лет девушка работает в ИДН и говорит, что работа приносит ей колоссальное удовольствие. Девушка вместе с коллегами решила углубиться в развитие соцсетей, ведь где как не там искать сегодняшнюю молодежь. О том, как пришла в профессию, о работе с детьми и их родителями с помощью соцсетей и главных уроках и выводах работы Елена Ракевич в День образования подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел поделилась с корреспондентом БЕЛТА.
Поменяла профессию программиста на милицейские погоны.
Елена мечтала о службе в милиции, тем более показательный пример был рядом — в органах служит ее отец. «Он по-отцовски жалел меня, наверное, не хотел для меня трудностей, не желал мне сложного пути. Поэтому учиться я пошла на программиста. Но после окончания учебы все равно приняла для себя решение, что все же хочу служить в милиции. Так, я закончила ГрГУ им. Янки Купалы, получила образование юридическое. И первым местом работы моим стала инспекция по делам несовершеннолетних в Волковыске. Спустя год работы там я перевелась в Ленинский РОВД Гродно, четвертый год уже здесь», — рассказала Елена Ракевич.
«Помню, как после учебного центра, когда я получила первое офицерское звание, папа мне сказал, что счастливее дня для него нет. Несмотря на то, что он препятствовал, по-отцовски жалея дочку, он сказал, это самый лучший и счастливый день», — поделилась она.
Достучаться до детей и их родителей через соцсети.
К слову, еще во время работы в Волковыске, у Елены с коллегами появилась идея, что надо идти с детьми в ногу со временем и активно развивать аккаунт в Instagram. «После того, как я начала работать в Гродно, мы эту идею не забросили, а наоборот создали областной аккаунт, который называется “Дети_Обл_Гродно”, который первоначально был создан для родителей, для того, чтобы мы там освещали различные акции, рассказывали о преступлениях и правонарушениях, которые совершаются детьми и в отношении них в том числе, чтобы взрослые могли со своими детьми тоже проводить профилактику. Но мы заметили, что и детям стало это интересно, и в итоге у нас очень много ребят среди подписчиков», — рассказала Елена Ракевич.
На аккаунт ИДН подписаны сегодня почти 2,5 тыс. человек. И он пополняется за счет активного ведения и актуальных публикаций. «Мы обратили внимание, что подписчикам больше всего нравятся реальные истории. Конечно, мы рассказываем и про какие-то наши профилактические мероприятия, это все у нас есть, как, например, мы привлекаем детей к подвижным играм, какие встречи с ними проводим, но люди больше реагируют на реальные истории. У нас есть рубрика “Сводка дня”, в которой мы рассказываем о том, что произошло. Реагируют люди и на видео с задержаний», — анализирует Елена Ракевич, добавляя, что это важный момент в профилактике, когда ребенок может сам увидеть, что влечет за собой тот или иной поступок.
«Работа с детьми сложнее, чем со взрослыми».
График старшего участкового инспектора, как и в целом любого правоохранителя, сложный. «Рабочий день мой может проходить совершенно по-разному. Обычный рабочий день — с 8.30 до 17.30, когда я занимаюсь непосредственно своими вопросами — разрешением материалов. Бывают дни, когда мы реагируем на сообщения по линии 102, это смены с 08.00 до 20.00 или, допустим, с обеда до полуночи. Мы еще несем службу по охране общественного порядка в детских оздоровительных лагерях, на пляжах, плюс есть и в городе какие-то мероприятия, футбол, допустим», — поделилась Елена Ракевич.
И в этом всем значительная часть времени отводится общению с детьми и их родителями. «Самая большая сложность в службе нашей, это то, что после того, как ты приходишь на службу, ты практически себе не принадлежишь. Потому что, действительно, пласт работы большой. Да и работа с детьми сложнее, чем работа со взрослыми. Хотя мы работаем не только с несовершеннолетними, но и их родителями, а каждый родитель очень переживает за своего ребенка», — отметила Елена Ракевич.
Она дополнила: «Так получается, что по большей части милиция не сталкивается с людьми, у которых в жизни все хорошо. Напротив, мы как раз-таки видим ту сторону, которая для большинства людей скрыта, т.е. это какие-то и семейные скандалы, и семейное неблагополучие, и такие семьи, где родители не занимаются воспитанием своих детей». Также за каждым инспектором ИДН закреплены свои учреждения образования, с которыми налажено самое тесное взаимодействие.
Главный урок — быть с открытым сердцем.
Рассуждая о том, чему научилась за пятилетний опыт службы в ИДН, об уроках своих наставников, Елена Ракевич отмечает, что ключевое — всегда оставаться человеком. «Я поработала, посмотрела, поняла, что важно всегда быть самим собой и действительно помогать людям с их проблемами, к каждой такой проблеме относиться, как к своей, и пропускать ее через себя. Тогда люди видят твою открытость и тянутся. Нужно быть спокойным в работе и уважительно относиться к гражданам. Быть с открытым сердцем и поступать так, как оно подсказывает — вот, что важно», — делится она, добавляя, что всем азам работы ее научили в Волковыске.
«Но и здесь, в Ленинском РОВД, при необходимости помогают, дают совет. Ни разу не сталкивалась с тем, чтобы я пришла со своим вопросом или за советом, а мне отказали. Это важно. У нас хороший коллектив в инспекции, мы все готовы помогать друг другу. Чувствуешь сильное плечо, что в любой ситуации тебе, конечно, придут на помощь», — отметила Елена Ракевич.
«Елена Дмитриевна, подскажите…».
Случаев в практике старшего участкового инспектора было много и разных. «Вспоминается сейчас тот, что был во время моей работы в Волковыске. Девочка училась в 10-м классе и совершенно не поддавалась никакому воспитанию, переходный возраст у нее был очень сложный. Она жила с мамой и не хотела учиться. И, честно сказать, я еще была совсем молодым сотрудником, не знала, как на нее повлиять. Помню, что я приходила по вечерам к ней, чтобы делать с ней вместе уроки, и были даже случаи, что я приходила к ней утром, забирала ее и шла с ней в школу, сидела целый день вместе с ней за соседней партой на уроках, чтобы она просто никуда не ушла, а училась. После двух недель она поняла, что не безразлична, в том числе и матери своей. И в итоге она встала на путь исправления. Она стала посещать школу, закончила ее, в дальнейшем поступила учиться», — рассказала Елена Ракевич, добавив, что этот опыт считает своей маленькой победой.
Елена Ракевич тут же вспоминает и другой случай. «Еще в Волковыске был парень, который стоял на учете, он поступает учиться в колледж в Гродно. Проходит пару месяцев, я тоже сюда перевожусь и я вновь его инспектор. Было очень интересно, когда мы снова встретились. Он уже совершеннолетний и до сих пор поздравляет меня с праздниками, очень часто звонит, мол, “Елена Дмитриевна, подскажите, вот у меня такая ситуация…” Еще в прошлом году он учился в колледже, и, когда видел меня, всегда подходил, не было ни разу, чтобы он отвернулся и пошел в другую сторону. У меня есть такие дети, которые стали совершеннолетними, но я знаю, с кем они встречаются, где живут, где работают, мы можем с ними созвониться. Но так, конечно, не со всеми детьми. Чаще всего так происходит с самыми сложными», — поделилась милиционер.
«Есть дети, которые проживают без родителей. И я прекрасно знаю, что за ними нужно следить больше, с ними надо чаще встречаться, чаще приглашать их к себе на работу. И с ними, когда они уже вырастают, мы прям дружим. Им нравится, что я ими интересуюсь, они всегда знают, что могут позвонить мне в любой момент, я всегда подниму трубку и отвечу, всегда постараюсь им помочь», — отметила Елена Ракевич.
Служба сложнее, чем кажется.
«Я с самого начала хотела служить в инспекции по делам несовершеннолетних, мне все говорили, что там дети очень сложные, с ними трудно работать, с ними трудно находить контакт. Когда шла служить, я, конечно, себе представляла примерно, с чем мне придется столкнуться, но, по правде говоря, все оказалось гораздо сложнее. Но и тогда, и сейчас я все-таки считаю, что это дети, и им нужно внимание. Ребенок должен быть занят чем-то, ведь если ребенок предоставлен сам себе, он, конечно, найдет, чем заняться, и это не всегда будет в хорошем ключе, — делится Елена Ракевич. — Я не разочаровалась в своей службе, в работе. Я получаю от нее колоссальное удовольствие. Особенно, когда понимаешь, что ты можешь помочь людям, можешь попытаться детям помочь и направить их».
Катерина ЛОЙКО,
Фото из архива героини,
БЕЛТА. -0-