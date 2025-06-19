Сменила программирование на службу. Старший участковый инспектор ИДН из Гродно о выборе профессии и детях

Случаев в практике старшего участкового инспектора было много и разных. «Вспоминается сейчас тот, что был во время моей работы в Волковыске. Девочка училась в 10-м классе и совершенно не поддавалась никакому воспитанию, переходный возраст у нее был очень сложный. Она жила с мамой и не хотела учиться. И, честно сказать, я еще была совсем молодым сотрудником, не знала, как на нее повлиять. Помню, что я приходила по вечерам к ней, чтобы делать с ней вместе уроки, и были даже случаи, что я приходила к ней утром, забирала ее и шла с ней в школу, сидела целый день вместе с ней за соседней партой на уроках, чтобы она просто никуда не ушла, а училась. После двух недель она поняла, что не безразлична, в том числе и матери своей. И в итоге она встала на путь исправления. Она стала посещать школу, закончила ее, в дальнейшем поступила учиться», — рассказала Елена Ракевич, добавив, что этот опыт считает своей маленькой победой.