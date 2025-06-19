Ребенок перевел мошенникам деньги после общения с «персонажем» игры в ЕАО

В Биробиджане ребенок перевел мошенникам деньги матери после общения с «персонажем» онлайн-игры, сообщил Telegram-канал отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий УМВД России по ЕАО.
По данным ведомства, 12-летний мальчик играл в игру на смартфоне. Ему написала неизвестная под именем персонажа игры и предложила купить специальную игровую валюту.
«взял мобильный телефон матери, сфотографировал экран телефона и оправил фотографию, после чего зашел в онлайн приложение банка и с помощью подсказок злоумышленницы осуществил перевод на сумму 44 500 рублей», — говорится в публикации.
После этого ребенок стал ждать поступления игровой валюты, но так и не дождался. Родителям мальчик решил ничего не говорить. В полицию позже обратилась его мать, обнаружившая пропажу денег с карты.
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