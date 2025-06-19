Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ребенок перевел мошенникам деньги после общения с «персонажем» игры в ЕАО

12-летний мальчик хотел купить бонусы в онлайн-игре.

Источник: Аргументы и факты

В Биробиджане ребенок перевел мошенникам деньги матери после общения с «персонажем» онлайн-игры, сообщил Telegram-канал отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий УМВД России по ЕАО.

По данным ведомства, 12-летний мальчик играл в игру на смартфоне. Ему написала неизвестная под именем персонажа игры и предложила купить специальную игровую валюту.

«взял мобильный телефон матери, сфотографировал экран телефона и оправил фотографию, после чего зашел в онлайн приложение банка и с помощью подсказок злоумышленницы осуществил перевод на сумму 44 500 рублей», — говорится в публикации.

После этого ребенок стал ждать поступления игровой валюты, но так и не дождался. Родителям мальчик решил ничего не говорить. В полицию позже обратилась его мать, обнаружившая пропажу денег с карты.

Ранее эксперт Алабин объяснил, как защитить смартфон от кражи данных карт.