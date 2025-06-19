The Athletic: у футболиста «Челси» Мудрика нашли мельдоний в обеих допинг-пробах

Михаил Мудрик не выходит на поле с ноября 2024 года, когда был вызван в сборную Украины, и именно после одной из игр за национальную команду у него впервые был выявлен мельдоний. В последние годы в украинском футболе уже возникали допинговые скандалы, а сам мельдоний стал широко известен после его запрета в 2016 году и резонансных случаев среди спортсменов из разных стран.