The Athletic: у футболиста «Челси» Мудрика нашли мельдоний в обеих допинг-пробах

У украинского футболиста нашли допинг.
Полузащитник лондонского «Челси» и сборной Украины Михаил Мудрик временно отстранен от выступлений из-за обнаружения запрещенного вещества во второй допинг-пробе. Об этом сообщает издание The Athletic со ссылкой на собственные источники.
В материалах издания отмечается, что после выявления мельдония в первой (пробе А) у футболиста была проведена повторная экспертиза второй пробы (проба B). Результаты подтвердили наличие запрещенного препарата: «Проверка показала, что следы мельдония есть и в ней», — сообщает The Athletic.
Михаил Мудрик не выходит на поле с ноября 2024 года, когда был вызван в сборную Украины, и именно после одной из игр за национальную команду у него впервые был выявлен мельдоний. В последние годы в украинском футболе уже возникали допинговые скандалы, а сам мельдоний стал широко известен после его запрета в 2016 году и резонансных случаев среди спортсменов из разных стран.