Кролику с аномально длинными зубами помогли столичные ветеринары.

Как узнал «МК», «саблезубого» кролика по кличке Маффин принесли на прием к ратологу в одну из ветклиник Зеленограда. У молодого грызуна выявили стоматологическую патологию — малокклюзию. Из-за врожденного нарушения прикуса нижние резцы находились перед верхними и не стачивались естественным путем. В результате зубы выросли невероятной длины. Специалист определила, что из-за неправильного укорачивания зубов когтерезкой у кролика появились во рту трещины и развился пульпит — его диагностировали на рентгене. На момент обращения в клинику Маффин не мог нормально не только есть, но и пить.