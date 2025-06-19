Кролику с аномально длинными зубами помогли столичные ветеринары. Грызун страдал тяжелой патологией, из-за которой не мог нормально питаться.
Как узнал «МК», «саблезубого» кролика по кличке Маффин принесли на прием к ратологу в одну из ветклиник Зеленограда. У молодого грызуна выявили стоматологическую патологию — малокклюзию. Из-за врожденного нарушения прикуса нижние резцы находились перед верхними и не стачивались естественным путем. В результате зубы выросли невероятной длины. Специалист определила, что из-за неправильного укорачивания зубов когтерезкой у кролика появились во рту трещины и развился пульпит — его диагностировали на рентгене. На момент обращения в клинику Маффин не мог нормально не только есть, но и пить.
Ветврач приняла решение удалить пациенту аномальные резцы. Операцию провели под газовым наркозом. После операции Маффин быстро восстановился, сейчас он уже хорошо кушает и вернулся к полноценной жизни.