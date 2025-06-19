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В Самаре проходит международная конференция по двигателестроению

18 июня в Самарском университете имени С.

18 июня в Самарском университете имени С. П. Королёва началась международная научно-техническая конференция имени Н. Д. Кузнецова «Перспективы развития двигателестроения», которая продлится три дня. Об этом рассказали в ОДК-Кузнецов.

Форум проводится с 1960 года и объединяет учёных, инженеров и представителей промышленности. В этом году конференция собрала более 550 специалистов. В программе — 12 тематических секций, 7 круглых столов и 357 докладов по вопросам проектирования и производства авиационных и ракетных двигателей.

Участники также посетят предприятие «ОДК-Кузнецов», носящее имя выдающегося конструктора и ученого Николая Кузнецова.

Ранее мы писали, что в Самаре состоялось командно-штабное учение по отражению террористических угроз.

Новость была интересной? Тогда подписывайтесь на наш телеграм-канал «МК в Самаре». Там до 24 июня включительно мы проводим розыгрыш призов. Успейте поучаствовать!