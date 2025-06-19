В Самаре проходит международная конференция по двигателестроению

Форум проводится с 1960 года и объединяет учёных, инженеров и представителей промышленности. В этом году конференция собрала более 550 специалистов. В программе — 12 тематических секций, 7 круглых столов и 357 докладов по вопросам проектирования и производства авиационных и ракетных двигателей.