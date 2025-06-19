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На дороге Уфа-Инзер-Белорецк в аварии с грузовиком и легковушкой погиб человек

В Башкирии в ДТП с грузовиком погиб водитель Lada Vesta.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня днем, 19 июня, на 131-м километре дороги Уфа-Инзер-Белорецк произошло смертельное ДТП. По данным пресс-службы Госавтоинспекции Башкирии, 53-летний водитель Lada Vesta выехал на «встречку» и столкнулся с грузовиком Sitrak.

В результате аварии водитель легковушки скончался на месте до прибытия медиков. Две пассажирки «Весты» с различными травмами доставлены в больницу.

— По факту ДТП проводится проверка, назначено проведение ряда экспертиз, — сообщает дорожная полиция.

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