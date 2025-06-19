От высокоскоростных магистралей до космоса с Индонезией: главные события второго дня ПМЭФ

Второй день ПМЭФ-2025 выдался насыщенным — от громких переговоров до прорывных технологий. Главным событием стала встреча президента РФ Владимира Путина с президентом Индонезии Прабово Субианто, где политики договорились вместе осваивать космос и развивать другие важные проекты. Автолюбители могли вживую увидеть новые модели роскошных Aurus. А для тех, кто живет за границей, придумали удобную систему «Карта “Родина”. Подробнее о втором дне Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) — в материале URA.RU.