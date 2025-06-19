От высокоскоростных магистралей до космоса с Индонезией: главные события второго дня ПМЭФ

Руководители промышленных предприятий рассмотрели перспективы развития машиностроительной отрасли.
Второй день ПМЭФ-2025 выдался насыщенным — от громких переговоров до прорывных технологий. Главным событием стала встреча президента РФ Владимира Путина с президентом Индонезии Прабово Субианто, где политики договорились вместе осваивать космос и развивать другие важные проекты. Автолюбители могли вживую увидеть новые модели роскошных Aurus. А для тех, кто живет за границей, придумали удобную систему «Карта “Родина”. Подробнее о втором дне Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) — в материале URA.RU.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕКулуары, лица, сделки, заявления — второй день работы ПМЭФ: онлайн-трансляция.
Россия запустит высокоскоростную магистраль Москва — Петербург к 2028 году.
Министр транспорта Роман Старовойт объявил о планах ввода в эксплуатацию нового высокоскоростного маршрута между двумя столицами. Проект, в котором задействованы 23 региона и свыше 150 промышленных предприятий, станет первым этапом масштабной программы развития высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ). Уже прорабатываются направления до Екатеринбурга, Казани, Нижнего Новгорода, Рязани и Минска.
Как отметил глава РЖД Олег Белозеров, магистраль существенно разгрузит существующие железнодорожные артерии, увеличив грузопоток и экспортные поставки через северо-западные порты. Врио губернатора Новгородской области Александр Дронов подчеркнул мультипликативный эффект проекта — от создания рабочих мест до стимулирования туристического потока.
Путин принял главного гостя ПМЭФ.
Владимир Путин и Прабово Субианто провели переговоры в Константиновском дворце, затронув ключевые направления двустороннего взаимодействия. Российский лидер отметил успешное сотрудничество между странами в сельском хозяйстве, космической отрасли и перспективы военно-технического партнерства. Особое внимание было уделено роли Индонезии как нового полноправного члена БРИКС, чей вклад в развитие организации ожидается весомым.
Запущен сервис добрых посланий для участников.
В рамках форума стартовал уникальный проект «ДОБРО Инсайд», позволяющий гостям мероприятия обмениваться теплыми пожеланиями. Инициатива реализована командой «Доброшрифта», который второй год подряд выступает партнером Фонда Росконгресс.
Проект позволяет каждому отправить добрые пожелания и бизнес-предложения, акцентируя внимание на помощи маломобильным людям. Для визуализации сообщений используется специальный шрифт, созданный на основе почерка детей с ДЦП. Сообщения отображались на цифровом стенде в режиме реального времени, рассказала автор проекта Анастасия Приказчикова.
Новая линейка автомобилей Aurus.
На внутреннем дворе ПМЭФ представили новые автомобили российского производителя машин Aurus. Гости форума получили возможность детально осмотреть салоны и экстерьер новых моделей премиального бренда.
Представлен проект «Душа России».
В рамках форума открылся интерактивный павильон, демонстрирующий синтез традиционных ремесел и современных креативных технологий. Экспозиция включает работы известных дизайнеров, художников и народных мастеров со всей страны, отражая культурное многообразие России. Особое внимание уделено проектам, сохраняющим и переосмысляющим национальное наследие в актуальном формате.
РФПИ и Саудовская Аравия обсудили сотрудничество в энергетике.
Руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев провел переговоры с саудовским министром энергетики Абдул-Азизом бин Салманом Аль Саудом. Дмитриев отметил важность укрепления экономических и инвестиционных связей с Саудовской Аравией.
Презентация терминалов «Карта Родина».
Глава Россотрудничества Евгений Примаков представил терминалы для биометрических данных «Карта Родина» на стенде ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума. Эти терминалы упростят получение сим-карт и доступ к госуслугам, требующим подтверждения личности.
С коллегами из «Путь домой», Удостоверяющего центра «Основание», ТАСС и «РТ-Проектные технологии» Примаков разработал систему выдачи квалифицированных электронных подписей за рубежом. Это поможет соотечественникам за границей наладить имущественные отношения и бизнес-процессы с Россией.
Голосовая оплата счетов.
На ПМЭФ был представлен прототип технологии, позволяющей оплачивать счета голосом через умную колонку, используя систему быстрых платежей. Устройство выполняет операцию по голосовой команде, сначала запрашивая данные по счетам, а затем осуществляя платеж. На данный момент система поддерживает оплату только мобильной связи, но в будущем планируется расширение функционала для погашения счетов за ЖКУ, электроэнергию и другие повседневные расходы.