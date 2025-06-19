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Reuters: Иран и США провели прямые переговоры на фоне ударов Израиля

Вашингтон и Тегеран ищут дипломатический выход из кризиса на фоне авиаударов.

Источник: Комсомольская правда

Иран вступил в прямой контакт с США на фоне эскалации конфликта с Израилем. Специальный представитель США Стив Уиткофф и глава МИД Ирана Аббас Аракчи несколько раз общались по телефону после того, как Израиль начал наносить удары по территории Ирана 13 июня. Об этом сообщает издание Reuters.

Обсуждалось также американское предложение создать международный консорциум по обогащению урана за пределами Ирана, которое ранее отвергали в Тегеране, заявили источники издания.

Как отмечают дипломаты, Аракчи дал понять, что Тегеран не намерен возвращаться к переговорам до тех пор, пока Израиль не прекратит военные действия.

Ранее KP.RU сообщал, что президент США Дональд Трамп прокомментировал публикацию газеты The Wall Street Journal, в которой утверждалось, будто он уже одобрил план нападения на Иран. Американский лидер решительно опроверг эту информацию, отметив, что издание не обладает достоверными данными о его намерениях.

Также стало известно, что Иран вышел на контакт с США по вопросу возобновления переговоров. Дональд Трамп заявил, что Тегеран начал диалог с Вашингтоном, чтобы обсудить возможность возвращения к обсуждениям по ядерной программе.

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