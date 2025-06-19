Трамп в течение двух недель решит, будут ли США наносить удары по Ирану

Президент США Дональд Трамп в ближайшие две недели примет решение о том, будут ли американские войска наносить удары по территории Ирана. Об этом в четверг, 19 июня, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
— У меня есть сообщение напрямую от президента, и я цитирую: «Основываясь на том, что есть существенная вероятность переговоров, которые могут или не могут состояться с Ираном в ближайшем будущем, я приму решение, двигаться или нет, в течение следующих двух недель», — сообщила представитель Белого дома на брифинге, ее цитирует РИА Новости.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи несколько раз после начала конфликта с Иерусалимом контактировал по телефону со специальным посланником США на Ближнем Востоке Стивом Уиткоффом. В ходе разговора иранский министр подчеркнул, что Тегеран не вернется к переговорам, пока израильские Военно-Воздушные войска не прекратят удары по территории Ирана.
В тот же день стало известно, что Дональд Трамп утвердил план военной операции против Ирана, но пока не дал команду о его реализации, надеясь на отказ правительства страны от ядерной программы. Согласно информации журналистов, американский лидер считает, что угроза присоединения США к израильским авиаударам заставит Иран пойти на уступки.