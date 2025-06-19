Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп в течение двух недель решит, будут ли США наносить удары по Ирану

Президент США Дональд Трамп в ближайшие две недели примет решение о том, будут ли американские войска наносить удары по территории Ирана. Об этом в четверг, 19 июня, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Президент США Дональд Трамп в ближайшие две недели примет решение о том, будут ли американские войска наносить удары по территории Ирана. Об этом в четверг, 19 июня, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

— У меня есть сообщение напрямую от президента, и я цитирую: «Основываясь на том, что есть существенная вероятность переговоров, которые могут или не могут состояться с Ираном в ближайшем будущем, я приму решение, двигаться или нет, в течение следующих двух недель», — сообщила представитель Белого дома на брифинге, ее цитирует РИА Новости.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи несколько раз после начала конфликта с Иерусалимом контактировал по телефону со специальным посланником США на Ближнем Востоке Стивом Уиткоффом. В ходе разговора иранский министр подчеркнул, что Тегеран не вернется к переговорам, пока израильские Военно-Воздушные войска не прекратят удары по территории Ирана.

В тот же день стало известно, что Дональд Трамп утвердил план военной операции против Ирана, но пока не дал команду о его реализации, надеясь на отказ правительства страны от ядерной программы. Согласно информации журналистов, американский лидер считает, что угроза присоединения США к израильским авиаударам заставит Иран пойти на уступки.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше