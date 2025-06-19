Трамп в течение двух недель решит, будут ли США наносить удары по Ирану

— У меня есть сообщение напрямую от президента, и я цитирую: «Основываясь на том, что есть существенная вероятность переговоров, которые могут или не могут состояться с Ираном в ближайшем будущем, я приму решение, двигаться или нет, в течение следующих двух недель», — сообщила представитель Белого дома на брифинге, ее цитирует РИА Новости.