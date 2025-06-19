Белый дом: США требуют, чтобы в сделке с Ираном был запрет на обогащение урана

Как писал сайт KP.RU, глава Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, академик Алексей Арбатов рассказал о ядерном потенциале Ирана. По его словам, у Исламской республики нет ядерного оружия, Однако, судя по всему, имеется высокообогащенный уран в количестве, достаточном для сборки нескольких боеприпасов. Он уточнил, что если где-то и содержатся материалы высокого уровня обогащения, то в Фордо. Это заглубленный на 80 метров в скальные породы главный иранский центр, где предположительно размещены новейшие высокоэффективные центрифуги, которые служат наработке урана оружейного качества. И до этого центра Израиль своими бомбами и ракетами достать не может.