«Личная цена»: сын Нетаньяху отменил свадьбу из-за конфликта с Ираном

Реакции на эскалацию конфликта на Ближнем Востоке в мире разделились. 14 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Израиль нужно остановить, чтобы снизить напряженность на Ближнем Востоке. При этом Биньямин Нетаньяху в тот же день подчеркнул, что Иерусалим нанесет удары по «каждому объекту режима» Тегерана. По словам турецкого лидера, самые ужасные изображения времен Второй мировой войны не могут сравниться с теми фотографиями, которые приходят из анклава, а премьер Израиля своими действиями превзошел немецкого фюрера Адольфа Гитлера.