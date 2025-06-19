«Личная цена»: сын Нетаньяху отменил свадьбу из-за конфликта с Ираном

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его семье пришлось заплатить «личную цену» в ходе обострения конфликта с Ираном. Его сын Авнер был вынужден отменить свадьбу из-за ракетных атак.
По словам Нетаньяху, «весь народ Израиля платит цену»: люди получают ранения, теряют близких. И подобные «цены» не обошли и его семью.
— Уже второй раз мой сын Авнер отменил свадьбу из-за ракетных угроз, — приводит слова израильского премьера портал Ynet.
Реакции на эскалацию конфликта на Ближнем Востоке в мире разделились. 14 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Израиль нужно остановить, чтобы снизить напряженность на Ближнем Востоке. При этом Биньямин Нетаньяху в тот же день подчеркнул, что Иерусалим нанесет удары по «каждому объекту режима» Тегерана. По словам турецкого лидера, самые ужасные изображения времен Второй мировой войны не могут сравниться с теми фотографиями, которые приходят из анклава, а премьер Израиля своими действиями превзошел немецкого фюрера Адольфа Гитлера.
При этом президент Соединенных Штатов Дональд Трамп 17 июня на своей странице в соцсети Truth Social потребовал от руководства Ирана капитулировать в военном противостоянии с Израилем, подчеркнув, что его «терпение уже на исходе». По его словам, Америка в курсе, где «прячется» верховный лидер Ирана Али Хаменеи, которого он назвал «легкой мишенью».