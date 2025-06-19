Похожие на змей ядовитые черви-молоты активизировались в Техасе

После сильных дождей в американском штате Техас резко возросла популяция инвазивных плоских ядовитых червей-молотов. Внешне они напоминают змей и могут вырастать до 40 сантиметров в длину.
Институт инвазивных видов Техаса предупредил, что черви-молоты могут выделять токсин, напоминающий яд рыбы фугу, — обычно они делают это, когда чувствуют угрозу. Прикосновение к червю-молоту может вызвать раздражение на коже, поэтому при контакте с ними следует использовать перчатки, палку или бумагу.
Хотя для человека и домашних животных этот вид червей не смертельно опасен, он наносит серьезный ущерб экосистеме. По словам специалистов, для уничтожения существ их нужно поместить в пакет с солью или уксусом, поскольку при разрезании они могут ожить.
Молотоголовых червей завезли в США из Юго-Восточной Азии в начале ХХ века. Они хорошо чувствуют себя в жарком и влажном климате и на протяжении несколько десятилетий живут в Техасе, но в последнее время их ареал обитания расширился, передает газета El Paso Times.
Международная группа исследователей из Национального музея естественной истории, а также университетов Дрекселя, Северной Каролины, Джеймса Кука и Щецина обнаружила ранее неизвестный вид плоских червей — Amaga pseudobama. По словам ученых, их распространение может представлять потенциальную угрозу для человека.