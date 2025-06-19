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Бывшая бухгалтерша «Уфаводоканала» похитила у предприятия почти 300 тысяч рублей

Экс-бухгалтер «Уфаводоканала» украла у предприятия 290 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Октябрьский районный суд Уфы вынес приговор 53-летней бывшей сотруднице предприятия «Уфаводоканал». Ее, как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, признали виновной в крупном мошенничестве.

По данным надзорного ведомства, на протяжении восьми месяцев женщина, будучи ведущим бухгалтером, систематически незаконно начисляла себе денежные средства. Общий ущерб предприятию составил 290 тысяч рублей.

Уфимка полностью признала вину и все возместила. Суд назначил ей два года лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года.

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