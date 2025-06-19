Народные приметы. Что можно и чего нельзя делать 20 июня

Работать в огороде и поле, особенно с рожью и другими злаками. Стирать вещи, убирать в доме — это «очищало» пространство и символически приносило изобилие. Проводить время с близкими, укреплять семейные отношения. Отпустить первую пойманную рыбу — по примете, это обеспечит хороший улов на весь сезон. Следить за природными знаками: они могли предупредить о погоде или подсказать, как вести себя в ближайшие дни.