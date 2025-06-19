Народные приметы. Что можно и чего нельзя делать 20 июня

Какой сегодня день по народному календарю.
20 июня в народной традиции — день Федота Урожайника, его также называли Федотом Стражем или Перепелятником. С ним связывали начало жатвы и уход весеннего периода. Этот день посвящён памяти христианского мученика Феодота Анкирского. В народе верили, что он охраняет поля и воду от нечистой силы. Считалось, что после этой даты можно безопасно купаться — русалки якобы уже не навредят.
Ещё одно название дня — Тенетник. Оно указывает на особое внимание к паукам: их поведение служило знаком того, какой будет ближайшая погода. Полевые работы в это время набирали обороты, особенно важно было заняться посадками ржи.
Чем он примечателен?
20 июня — это порог к зрелому лету. День связан с надеждами на богатый урожай и заботой о доме. Он сочетает труд и наблюдательность за природой, которая подсказывает, чего ждать от ближайших дней.
Особенности дня:
Начало посева озимой ржи, важного хлебного злака. Народ наблюдал за пауками: если они активно плели паутину — погода обещала быть ясной. Девушки старались постирать как можно больше белья — по поверьям, это привлекало достаток. Считалось благим делом посвятить день семье, уединённой молитве или заботе о родных.
Что делали на Руси в этот день?
На Руси 20 июня старались не терять времени: крестьяне работали на земле, женщины стирали, а молодёжь наблюдала за птицами и животными.
Распространённые традиции:
Сеяли рожь и занимались полевыми делами. Стирали много белья — это считалось признаком будущего богатства. Купались в реках — день считался безопасным для водных процедур. Наблюдали за перепелами: считалось, что их поведение сулит удачу. Старались проводить время в кругу семьи — день подходил для укрепления родственных связей.
Что рекомендуется делать в этот день?
Этот день хорошо подходит для простых, но важных дел, которые помогают настроиться на летний ритм.
Полезно:
Работать в огороде и поле, особенно с рожью и другими злаками. Стирать вещи, убирать в доме — это «очищало» пространство и символически приносило изобилие. Проводить время с близкими, укреплять семейные отношения. Отпустить первую пойманную рыбу — по примете, это обеспечит хороший улов на весь сезон. Следить за природными знаками: они могли предупредить о погоде или подсказать, как вести себя в ближайшие дни.
Чего не стоит делать в этот день, 20 июня?
С этим днём связано несколько запретов, которые, по поверьям, помогали избежать бед или потерь.
Не рекомендовали:
Делать признания в любви, назначать свадьбы или свататься — отношения могли сложиться неудачно. Рассказывать кому-либо о своих планах — можно спугнуть удачу. Заниматься сплетнями и жаловаться — считалось, это привлекает неприятности. Надевать серебро, особенно женщинам — оно якобы «вытягивало» энергию. Убивать пауков — нарушить их «работу» значило накликать погодные беды. Давать деньги в долг — это обещало финансовые затруднения.
Приметы погоды на 20 июня.
Народ внимательно следил за признаками, которые могли предсказать изменение погоды.
На что обращали внимание:
Утренняя роса — к хорошей, ясной погоде. Пауки активно плетут сети — день будет тёплым и сухим. Воробьи пылятся на земле — к непогоде. Голуби сидят на крышах — ждите дождя. Дым от костра стелется по земле — погода скоро испортится. Лягушки квакают вечером — к устойчивому теплу. Гром с длительными раскатами — к затяжному дождю.
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