«Хец», «Праща Давида» и «Железный купол». Военный эксперт объяснил принцип системы ПРО Израиля

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несмотря на то, что Израиль имеет глубокоэшелонированную систему ПРО, иранским ракетам удалось преодолеть ее и достичь целей. Такую точку зрения в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА выразил заместитель начальника факультета по учебной и научной работе — начальник учебно-методического отдела факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси Андрей Богодель.
Военный эксперт отметил, что Иран не только быстро оправился после первых сокрушительных ударов Израиля, но и нанес мощный ответный удар. Значительная часть иранских ракет преодолела глубокоэшелонированную противоракетную оборону Израиля и достигла целей.
Военный эксперт: Иран за очень короткое время оправился после сокрушительных ударов Израиля.
«Это было вполне ожидаемо, конечно, учитывая, какими ракетными системами обладает Иран. Мы знаем, что противоракетная оборона Израиля имеет три эшелона. Первый — стратегический. Это “Хец”, или Arrow, — сказал Андрей Богодель. — Второй уровень — оперативный. Это “Праща Давида”. Третий уровень — тактический. Это всем известный “Железный купол”. Кроме того, на нижнем уровне находится лазерная система “Железный луч”, предназначенная для уничтожения ракет сверхмалой дальности.
Военный эксперт обратил внимание, что эти системы иранским ракетам удалось последовательно преодолеть. Тем не менее США насытили оборону Израиля комплексами THAAD. По словам Андрея Богоделя, это достаточно надежная, но в то же время очень дорогая система.
«Они (американцы. — Прим. БЕЛТА) дали еще и системы дальнего радиолокационного обнаружения. Это и космическая группировка, и авиационная составляющая… Это говорит о том, что Иран столкнулся с такой глобальной силой», — считает он.
В то же время, добавил военный эксперт, Тегеран не смог создать достаточно эффективную систему противоракетной обороны. На этом в том числе могли сказаться санкции, под которым долгое время находится Иран. -0-
*Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента. -0-