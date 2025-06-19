«Хец», «Праща Давида» и «Железный купол». Военный эксперт объяснил принцип системы ПРО Израиля

«Это было вполне ожидаемо, конечно, учитывая, какими ракетными системами обладает Иран. Мы знаем, что противоракетная оборона Израиля имеет три эшелона. Первый — стратегический. Это “Хец”, или Arrow, — сказал Андрей Богодель. — Второй уровень — оперативный. Это “Праща Давида”. Третий уровень — тактический. Это всем известный “Железный купол”. Кроме того, на нижнем уровне находится лазерная система “Железный луч”, предназначенная для уничтожения ракет сверхмалой дальности.