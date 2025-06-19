Ученый УрФУ вошел в число лучших мировых ученых по итогам 2024 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Ученый Уральского федерального университета Кази Сохаг вошел в число 0,5% лучших мировых ученых по итогам 2024 года по данным ScholarGPS. Аналитики оценили вклад ученого в мировые исследования, влияние работы на других исследователей, общее качество работ и другим критериям, сообщили в отделе научных коммуникаций УрФУ.
«Заведующий лабораторией экономической политики и природных ресурсов УрФУ Кази Сохаг вошел в число 0,5% лучших мировых ученых по итогам 2024 года по данным ScholarGPS. Аналитики компании оценили выдающиеся результаты экономиста УрФУ в различных областях, дисциплинах и специальностях по таким критериям, как публикационная активность, влияние работы на других исследователей, общее качество работ, научный вклад в мировые исследования», — рассказали в УрФУ.
Отмечается, что по итогам работы за последние пять лет ученый занял 10 650-е место в общем рейтинге (по всем научным направлениям), 1 541-е место в разделе «энергетика», 700-е место по социальным наукам, 668-е место по специальности «загрязнение» и 285-е по экономике. «Мои исследования в основном сосредоточены на прикладной макроэкономике, со специализацией в следующих областях: эффективность макроэкономической политики, энергетическая экономика, климатическая политика, финансовая экономика и макроэкономические последствия геоэкономической фрагментации», — приводят в сообщении слова ученого.
Всего в рейтинг вошли более 14,5 тыс. ученых из 50 стран. При составлении рейтинга, аналитики ScholarGPS анализировали данные по 14 широким областям: медицина, инженерия, гуманитарные науки и другим, 177 дисциплинам — хирургия, компьютерные науки, история и другим, а также более 350 тыс. специальностям — онкология, искусственный интеллект, этика и другим.