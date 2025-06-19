Ученый УрФУ вошел в число лучших мировых ученых по итогам 2024 года

Отмечается, что по итогам работы за последние пять лет ученый занял 10 650-е место в общем рейтинге (по всем научным направлениям), 1 541-е место в разделе «энергетика», 700-е место по социальным наукам, 668-е место по специальности «загрязнение» и 285-е по экономике. «Мои исследования в основном сосредоточены на прикладной макроэкономике, со специализацией в следующих областях: эффективность макроэкономической политики, энергетическая экономика, климатическая политика, финансовая экономика и макроэкономические последствия геоэкономической фрагментации», — приводят в сообщении слова ученого.