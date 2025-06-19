Тренер «Динамо» Карпин раскрыл, будет ли готовиться к игре против «Зенита»

«Я от “Зенита” ничего не жду. Мы готовимся к сезону в целом, а не к “Зениту”. Да, он будет пытаться доминировать, но у нас будет оружие против всех команд», — отметил Валерий Карпин в разговоре с журналистами в ходе форума. Его слова передает «КП-Петербург». Заявление тренера прозвучало в преддверии столетия со дня создания клуба «Зенит».