Тренер «Динамо» Карпин раскрыл, будет ли готовиться к игре против «Зенита»

ФК «Динамо» не будет специально готовиться к игре против Зенита".
Главный тренер сборной России по футболу и по совместительству московского ФК «Динамо» Валерий Карпин заявил, что не будет специально готовиться к матчам против петербургского «Зенита» в новом сезоне Российской премьер-лиги. Об этом он сообщил журналистам после автограф-сессии на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).
«Я от “Зенита” ничего не жду. Мы готовимся к сезону в целом, а не к “Зениту”. Да, он будет пытаться доминировать, но у нас будет оружие против всех команд», — отметил Валерий Карпин в разговоре с журналистами в ходе форума. Его слова передает «КП-Петербург». Заявление тренера прозвучало в преддверии столетия со дня создания клуба «Зенит».
Кроме того, Карпин отказался раскрывать планы по усилению состава «Динамо», подчеркнув, что не видит необходимости обсуждать это публично. При этом специалист подчеркнул, что в случае возвращения сборной России к участию в официальных международных матчах он не сможет совмещать работу в национальной команде и клубе. По его словам, сейчас таких предпосылок нет.
Заявление Карпина прозвучало в ходе ПМЭФ-2025, который проходит в Санкт-Петербурге. Экономический форум считается одним из ключевых мировых событий, на котором встречаются представители бизнеса, государственных структур и экспертного сообщества. В 2025 году форум проходит с 18 по 21 июня. В дискуссиях участвуют делегации из различных государств, которые затрагивают актуальные вопросы экономики, технологий и общества. URA.RU проводит онлайн-трансляцию мероприятия.