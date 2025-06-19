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На развитие Волгодонска выделят около 3,2 млрд рублей

3,2 млрд на преображение: как изменится Волгодонск в ближайшие три года.

Источник: Комсомольская правда

Волгодонск ждет масштабное преображение. На Петербургском международном экономическом форуме было подписано соглашение о комплексном развитии атомного города. Об этом сообщили на сайте регионального правительства 19 июня.

Согласно опубликованным данным, в 2025—2027 годах в Волгодонске реализуют несколько важных проектов — капитальный ремонт школ и детских садов, модернизацию медицинских учреждений, реконструкцию дорожной сети, создание новых спортивных объектов, благоустройство общественных пространств, разработку мастер-плана развития города.

Общий объем инвестиций составит 3,2 миллиарда рублей. Финансирование будет осуществляться, как за счет бюджетных средств, так и внебюджетных источников.

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