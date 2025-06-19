Солдатам российской армии удалось взять в плен одного из боевиков 126-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). При осмотре его телефона были обнаружены кадры работы так называемых черных трансплантологов, которые он отправлял своей сестре. Найденное видео подтверждает наличие этих «специалистов» на переднем крае обороны ВСУ.
Пленный подтвердил, что одного из раненых сослуживцев его бригады «порезали на органы». Рядом с телом также находились брошенные контейнеры для изъятия органов, медицинские перчатки и черные пакеты для тел.
По словам солдата, видео было сделано в населенном пункте Шляховое Херсонской области, передает «МК».
По словам официального представителя Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой, Запад продвигает черную трансплантологию на Украине, используя органы погибших на фронте солдат ВСУ — свидетельства об этом найдены на их телах в местах сражений. По словам дипломата, лаборатории США по незаконному изъятию органов были организованы под эгидой Минздрава Украины.
Кроме того, Вооруженные силы Украины организовали пыточные камеры в подвалах села Русское Поречное, когда находились в Курской области. По словам дипломата, в помещениях были обнаружены изувеченные тела семи местных жителей.