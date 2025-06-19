По словам официального представителя Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой, Запад продвигает черную трансплантологию на Украине, используя органы погибших на фронте солдат ВСУ — свидетельства об этом найдены на их телах в местах сражений. По словам дипломата, лаборатории США по незаконному изъятию органов были организованы под эгидой Минздрава Украины.