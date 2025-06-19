Мария Захарова поздравила международный детский центр Артек со столетием

16 июня Международный детский центр «Артек» отпраздновал 100-летний юбилей. По этому случаю официальный представитель МИД России Мария Захарова поздравила центр, отметив его важную роль в жизни многих поколений. Свои пожелания она выразила на брифинге в рамках Петербургского международного экономического форума.
«Пользуясь случаем, присоединяемся к огромному количеству поздравлений, поступающих со всего мира: для многих тысяч артековцев, как, например, для моей мамы, это особая дата, праздник и повод вспомнить о по-настоящему счастливых мгновениях, проведённых на берегу Чёрного моря», — сказала официальный представитель МИД РФ.
Юбилей в самом лагере отметили масштабно, подчеркнула Мария Захарова. Там прошли фестивали, а также международный Детский саммит «Артек: диалог во имя мира и развития», в котором приняли участие свыше 300 представителей детских организаций из 30 стран.
Ранее KP.RU сообщил, что Мария Захарова заявила, что Москва внимательно изучит ситуацию каждого ребенка из списка, переданного Киевом по итогам переговоров в Стамбуле. По каждому имени российская сторона проведет тщательную проверку и работу, подчеркнула официальный представитель МИД России.