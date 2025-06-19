Мария Захарова поздравила международный детский центр Артек со столетием

«Пользуясь случаем, присоединяемся к огромному количеству поздравлений, поступающих со всего мира: для многих тысяч артековцев, как, например, для моей мамы, это особая дата, праздник и повод вспомнить о по-настоящему счастливых мгновениях, проведённых на берегу Чёрного моря», — сказала официальный представитель МИД РФ.