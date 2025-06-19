В России катастрофически упали результаты ЕГЭ

В Рособрнадзоре зафиксировали снижение среднего балла ЕГЭ.
В России по итогам Единого государственного экзамена (ЕГЭ) 2025 года зафиксировано снижение среднего балла по русскому языку и обществознанию. Это следует из данных Рособрнадзора.
«Средний балл ЕГЭ по русскому языку в 2025 году составил 60,7 против 63,88 в 2024 году и 68,43 в 2023-м. Обществознание также продемонстрировало снижение среднего балла — он составил 53,61. Несмотря на это, предмет остался самым популярным среди экзаменуемых: его выбрали около 255 тысяч выпускников, что составляет 40% от общего числа участников ЕГЭ в этом году», — передает RT.
В Рособрнадзоре пояснили, что основная причина снижения баллов по русскому языку связана с изменениями в структуре экзаменационного задания по сочинению. Теперь выпускники должны строго придерживаться заданной темы, а применение готовых шаблонов не допускается.
Ранее снижение среднего балла по ЕГЭ отмечалось и по другим предметам: в 2025 году средний балл по истории снизился до 55,85 против 57,19 годом ранее, несмотря на рост числа участников экзамена. По данным Рособрнадзора, расширение круга сдающих, в том числе за счет тех, кто ранее не выбирал этот предмет, могло повлиять на результаты.