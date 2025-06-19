В России катастрофически упали результаты ЕГЭ

«Средний балл ЕГЭ по русскому языку в 2025 году составил 60,7 против 63,88 в 2024 году и 68,43 в 2023-м. Обществознание также продемонстрировало снижение среднего балла — он составил 53,61. Несмотря на это, предмет остался самым популярным среди экзаменуемых: его выбрали около 255 тысяч выпускников, что составляет 40% от общего числа участников ЕГЭ в этом году», — передает RT.