В Кремле прокомментировали желание США ударить по Ирану

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, если Соединенные Штаты Америки (США) все же решатся ударить по Ирану, то в Москве их действия сочтут как неверный шаг, который приведет к существенной эскалации ирано-израильского конфликта. Об этом представитель Кремля заявил в четверг, 19 июня, во время разговора с RT.