В Кремле прокомментировали желание США ударить по Ирану

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, если Соединенные Штаты Америки (США) все же решатся ударить по Ирану, то в Москве их действия сочтут как неверный шаг, который приведет к существенной эскалации ирано-израильского конфликта. Об этом представитель Кремля заявил в четверг, 19 июня, во время разговора с RT.
«Не хотелось бы это представлять. Москва считает, что это неверный шаг, Москва считает, что это шаг, который способен и обязательно приведет к дальнейшей эскалации. К существенной эскалации, и еще больше осложнит положение дел в регионе», — подчеркнул он.
Как KP.RU писал ранее, американский лидер Дональд Трамп в течение ближайших двух недель примет решение о том, будут ли Соединенные Штаты наносить удары по Ирану. Слова президента США процитировала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.