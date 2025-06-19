Энергия боли и смерти: пять самых душераздирающих выпусков «Битвы экстрасенсов»

Зрителей в этом выпуске сильно впечатлила шаманка и ясновидящая Кажетта Ахметжанова, которая каждого из шести человек попросила выбрать из ее мешка камешки. По ним она увидела их прошлое. Насчет Екатерины экстрасенс сразу сказала, что девушка испытала сильный стресс, который до сих пор дает о себе знать. Скопинский маньяк держал Мартынову и еще одну девушку в подвале своего дома и регулярно насиловал. Медиум смогла успокоить пострадавшую и настроила ее на то, что надо жить дальше и не вспоминать о прошлом.