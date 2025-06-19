Энергия боли и смерти: пять самых душераздирающих выпусков «Битвы экстрасенсов»

Зрители «Битвы экстрасенсов» нередко слышат трагичные истории о разных людях, в которых магам и колдунам приходится разбираться. «Вечерняя Москва» составила топ-5 самых душераздирающих выпусков шоу.
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Жертва скопинского маньяка.
В 8-м выпуске 6-го сезона экстрасенсов ждало жуткое задание: нужно было среди шестерых людей найти девушку по имени Екатерина Мартынова, которая три с половиной года провела в плену у скопинского маньяка. Отгадывать они должны были со спины, не смотря на лица людей.
Зрителей в этом выпуске сильно впечатлила шаманка и ясновидящая Кажетта Ахметжанова, которая каждого из шести человек попросила выбрать из ее мешка камешки. По ним она увидела их прошлое. Насчет Екатерины экстрасенс сразу сказала, что девушка испытала сильный стресс, который до сих пор дает о себе знать. Скопинский маньяк держал Мартынову и еще одну девушку в подвале своего дома и регулярно насиловал. Медиум смогла успокоить пострадавшую и настроила ее на то, что надо жить дальше и не вспоминать о прошлом.
Девушка с анорексией.
В 25-й серии 17-го сезона героиней выпуска стала девушка Екатерина Яковлева, страдавшая от анорексии. При росте 165 сантиметров девушка весила всего 32 килограмма. Многие экстрасенсы пытались убедить Яковлеву изменить образ жизни, однако она воспринимала все советы в штыки и отрицала, что ей нужна помощь.
Экстрасенс из Эстонии Мэрилин Керро, которая решила второй раз принять участие в шоу, в том выпуске оказала девушке неоценимую услугу. Ведьма сама прошла через похожую ситуацию, поэтому смогла достучаться до девушки. Керро, еще не видя фотографии Яковлевой, заявила, что чувствует энергетику смерти. Похоже, героиню это сильно напугало, она даже потянулась к булочке. После участия в программе девушка набрала вес и стала выглядеть заметно лучше.
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Выжившая в авиакатастрофе.
В 7-м выпуске 1-го сезона экстрасенсов высадили в лесополосе недалеко от Шереметьева. В этом районе 28 июля 2002 года произошла авиакатастрофа: потерпел крушение самолет Ил-86. При крушении выжили только две стюардессы. Одна из них — Арина Виноградова — и ждала магов на месте трагедии. Задачей экстрасенсов было определить, что произошло в этом месте и где именно.
Экстрасенс Наталья Воротникова сразу же озвучила версию о том, что здесь случилась авиакатастрофа. Увидев Арину, медиум заявила, что чувствует, будто она находится в небе и от нее исходит гудящий звук. Быстро найдя место падения самолета, Воротникова констатировала, что здесь было много смертей. Ведьма даже точно определила профессию Виноградовой — стюардесса. Ясновидящая будто знала все о прошлом женщины и даже напугала ее тем, что видит в ее будущем автомобильную аварию.
Родовое проклятье и страшное ДТП.
В 4-й серии 22-го сезона героиней выпуска стала женщина, попавшая вместе с мужем в ДТП, в котором он погиб, а она утратила возможность ходить. Пострадавшую нужно было найти среди шести сидевших в студии человек, пятеро из которых на самом деле не инвалиды.
Ведьма Линда Хевард-Миллс сразу смогла определить нужную женщину. Ясновидящая даже сказала, что героиня «пока не может ходить». Оказалось, что у женщины были все шансы встать на ноги и у нее это даже получалось, однако после падения появился страх, поэтому она больше не вставала.
Монгольский шаман Эрдэнэсан рассказал, что в семье героини многие страдают из-за проблем с ногами. Женщина подтвердила, что ее дед лишился ног еще в молодости, а у отца они отнялись в пожилом возрасте. Говорили, что их преследует родовое проклятье. Однако экстрасенс Максим Левин успокоил героиню, заверив, что никакого проклятия нет, и добавил, что женщине не стоит беспокоиться: у ее детей не будет проблем с ногами.
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Смерть актера Дедюшко.
В 2-й серии 7-го сезона экстрасенсам предстояло выяснить причину страшной аварии, в которой погиб известный актер Александр Дедюшко вместе со своей женой и маленьким сыном. Поздно вечером 3 ноября 2007 года на 109-м километре трассы Москва — Уфа легковой автомобиль артиста пересек две сплошные и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком, который буквально подмял под себя машину актера. По официальной версии, Дедюшко уснул за рулем, но были и предположения, что он решился на опасный обгон.
Экстрасенсов подводили к машине актера, укрытой брезентом. Ясновидящая Альбина Селицкая с ходу определила, что в автомобиле разбился мужчина «с магнетическим взглядом и волевым характером», а также погибли его жена и сын, любивший играть в шахматы. Не угадала Селицкая только возраст мальчика: она предположила, что ему было около 9−12 лет, хотя сыну актера было 8 лет. Причиной аварии она назвала соперничество на дороге, так как актер спешил в столицу и поэтому пошел на обгон.
Другая ясновидящая — Диля Абдрашитова — заявила, что причиной ДТП стала протечка тормозной жидкости, из-за чего артист не смог просто затормозить в необходимый момент. Экстрасенс рассказала, что увидела «шок на лице Дедюшко за мгновение до смерти».
В 2025 году стартовал второй сезон шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших», где победители и финалисты «Битвы экстрасенсов» борются за звание лучшего мага. Что известно об участниках шоу, выясняла «ВМ».