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Собчак раскрыла, куда устроился работать Михаил Ефремов

Актер Михаил Ефремов устроился на работу в «Мастерскую 12» режиссера Никиты Михалкова. Об этом сообщает Ксения Собчак.

Ефремов начал рабочую деятельность в театре.

Актер Михаил Ефремов устроился на работу в «Мастерскую 12» режиссера Никиты Михалкова. Об этом сообщает Ксения Собчак.

«По поводу информации про Михаила Ефремова и того, что Михалков помог ему с работой: все так, действительно, Никита Сергеевич помог, я — свидетель. У Ефремова теперь есть постоянная работа: это — “Мастерская 12” Михалкова. И первый спектакль с Ефремовым будет именно в театре Михалкова», — пишет Собчак в своем telegram-канале «Кровавая барыня».

Михаил Ефремов вышел на свободу в апреле 2025 года после отбывания наказания за смертельное ДТП, произошедшее в июне 2020 года. После освобождения актер восстанавливал здоровье и постепенно возвращался к творческой деятельности, а его сын Никита подчеркивал, что поддерживает отца, несмотря на пережитые трудности. Теперь Михаил Ефремов официально вернулся к работе в театре, начав сотрудничество с Никитой Михалковым.