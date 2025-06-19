Собчак раскрыла, куда устроился работать Михаил Ефремов

«По поводу информации про Михаила Ефремова и того, что Михалков помог ему с работой: все так, действительно, Никита Сергеевич помог, я — свидетель. У Ефремова теперь есть постоянная работа: это — “Мастерская 12” Михалкова. И первый спектакль с Ефремовым будет именно в театре Михалкова», — пишет Собчак в своем telegram-канале «Кровавая барыня».