В ЛДПР обвинили Собчак в распространении фейков после видео со спящим Слуцким

В ЛДПР обвинили Собчак в распространении фейков на ПМЭФ-2025.
Журналистка Ксения Собчак разместила в своем telegram-канале видеозапись, на которой председатель ЛДПР Леонид Слуцкий якобы спит во время ПМЭФ-2025. На это отреагировали в самой партии и подчеркнули, что опубликованные кадры являются фейком, так как относятся к более раннему событию. Об этом рассказала заместитель руководителя центрального аппарата ЛДПР по информационной политике Элеонора Кавшар.
«Разгонять фейки — это новые стандарты журналистики? Иначе как еще объяснить то, что Ксения Собчак публикует древнее видео, снятое в Госдуме, и привязывает его к ПМЭФ? Ничего общего с реальностью оно не имеет», — заявила Кавшар в беседе с «Газетой.ру».
В ЛДПР подчеркнули, что Собчак «высасывает сенсации из пальца». Представитель партии иронично заметила, что на ПМЭФ достаточно реальных инфоповодов для обсуждения. Она добавила, что журналисты должны справляться со своей работой без публикации фейковой информации.
Журналистка Ксения Собчак опубликовала в своем telegram-канале видео, на котором, как утверждается, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий спит во время проведения Петербургского международного экономического форума. К своей публикации она прикрепила надпись: «тяжелая неделя выдалась, понимаю».