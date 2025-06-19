В ЛДПР обвинили Собчак в распространении фейков после видео со спящим Слуцким

Журналистка Ксения Собчак разместила в своем telegram-канале видеозапись, на которой председатель ЛДПР Леонид Слуцкий якобы спит во время ПМЭФ-2025. На это отреагировали в самой партии и подчеркнули, что опубликованные кадры являются фейком, так как относятся к более раннему событию. Об этом рассказала заместитель руководителя центрального аппарата ЛДПР по информационной политике Элеонора Кавшар.