«Свадьбы не будет»: сын Нетаньяху вынужден вновь отменить помолвку из-за атак Ирана

Он также подчеркнул, что это «личная цена» и для невесты его сына. По информации портала Ynet, который и процитировал слова израильского премьера, данное заявление Нетаньяху сделал недалеко от здания больницы «Сорока», которая пострадала от удара одной из иранских ракет.