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«Свадьбы не будет»: сын Нетаньяху вынужден вновь отменить помолвку из-за атак Ирана

Нетаньяху во второй раз отменил свадьбу сына из-за конфликта с Ираном.

Источник: Комсомольская правда

Семья израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху переживает «личную потерю» в ирано-израильском конфликте. В результате обострения ситуации с Ираном Авнер Нетаньяху был вынужден отменить свадьбу из-за угрозы обстрелов. Причем второй раз.

«Есть личные издержки, люди получили ранения, семьи потеряли близких. Каждый из нас платит личную цену, и это не обошло стороной мою семью: уже второй раз мой сын Авнер отменил свадьбу из-за ракетных угроз», — рассказал Нетаньяху СМИ.

Он также подчеркнул, что это «личная цена» и для невесты его сына. По информации портала Ynet, который и процитировал слова израильского премьера, данное заявление Нетаньяху сделал недалеко от здания больницы «Сорока», которая пострадала от удара одной из иранских ракет.

Как KP.RU писал ранее, КСИР в четверг, 19 июня, сообщил о первом боевом применении двухступенчатых баллистических ракет средней дальности «Саджил» в ходе ответного удара по территории Израиля.

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