В США раскрыли неутешительную правду о ПВО Израиля: что-то не так с ракетами Ирана

ПВО Израиля сбила только 65% ракет, запущенных Ираном за последние 24 часа, по сравнению с почти 90% днем ранее. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на бывшего высокопоставленного представителя разведки еврейского государства.
«У Ирана по-прежнему есть очень современные ракеты, и они их используют», — заявил собеседник телеканала.
По его словам, более быстрые иранские ракеты, запущенные в последний день, не дали Израилю больше времени на подготовку, прежде чем боеприпасы достигнут своих намеченных целей.
Источник подчеркнул, что до вчерашнего дня Израиль получал раннее предупреждение примерно за 10−11 минут до попадания ракет. Однако сегодня утром это было за шесть или семь минут. Это означает, что ракеты, вероятно, были намного быстрее предыдущих, констатировал он.
Как писал сайт KP.RU, 18 июня Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил, что Иран впервые запустил по Израилю двухступенчатую сверхтяжелую баллистическую ракету средней дальности «Саджиль».
Ранее агентство Mehr сообщило, что как минимум одна гиперзвуковая ракета была использована Ираном для удара по Израилю в субботу 14 июня. В свою очередь агентство NOURE NEWS перечислило типы баллистических ракет, при помощи которых Иран атакует объекты на территории Израиля. Сообщалось, что речь идет о ракетах средней дальности EMAD, GHADR и KHEIBAR SHEKAN.