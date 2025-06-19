В США раскрыли неутешительную правду о ПВО Израиля: что-то не так с ракетами Ирана

Источник подчеркнул, что до вчерашнего дня Израиль получал раннее предупреждение примерно за 10−11 минут до попадания ракет. Однако сегодня утром это было за шесть или семь минут. Это означает, что ракеты, вероятно, были намного быстрее предыдущих, констатировал он.