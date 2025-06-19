Нетаньяху рассказал, что его сын отменил свадьбу из-за конфликта с Ираном

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, когда комментировал ирано-израильский конфликт, сообщил, что его сыну Авнеру пришлось отменить свадьбу из-за ситуации на Ближнем Востоке, пишет Ynet.
«Каждый из нас несет личные издержки, и моя семья не осталась в стороне. Да, второй раз, когда Авнер из-за угрозы ракет и ракетного обстрела отменяет свадьбу, это, безусловно, личные издержки», — заявил Биньямин Нетаньяху.
Напомним, в ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восходящий лев». В ее рамках ударам подверглись военные и ядерные объекты Ирана. Впоследствии иранская сторона приступила к ракетной атаке на Израиль. Как отмечалось, страна запустила «сотни баллистических ракет».
Ранее 19 июня сообщалось, что Израиль заявил об атаке на два ядерных объекта в Иране.